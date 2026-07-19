La Junta firma con el BEI un crédito de 25 millones para impulsar el crecimiento de pymes y medianas empresas

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha firmado un nuevo contrato de financiación entre el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECyL) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 25 millones de euros para impulsar el Plan de Crecimiento Innovador para pymes y medianas empresas ('mid caps') que se desarrolla en colaboración con Empresa Familiar.

Según ha explicado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press, se trata del primer tramo de un crédito total de 50 millones de euros aprobado por el BEI en 2026 para financiar proyectos de pymes y 'mid caps' en la Comunidad con foco en acción climática y sostenibilidad medioambiental, así como la creación de empleo.

De esta manera, el Plan de Crecimiento Innovador ha alcanzado los 285 millones de euros formalizados en distintos contratos de financiación con el BEI desde 2017, y ha impulsado 111 proyectos de crecimiento empresarial por valor de 250,6 millones.

Asimismo, ha alcanzado una inversión empresarial de 767,3 millones de euros, lo que ha permitido la creación de 4.851 nuevos empleos y ha contribuido al mantenimiento de más de 13.400 puestos de trabajo en la Comunidad.

Además, la Junta ha destacado su diseño "especialmente dirigido al mundo rural y al equilibrio entre provincias", con un impacto que alcanza el 73 por ciento de los proyectos financiados.

Por sectores, ha subrayado también la financiación al sector agroalimentario, una actividad empresarial "anclada al territorio", con el 45,6 por ciento del total de la financiación concedida.

El objetivo principal de este plan, puesto en marcha en 2017, es fomentar "la competitividad, la innovación y la proyección exterior" de las empresas de Castilla y León, al tiempo que se impulsa "la creación de empleo, la reindustrialización, la diversificación productiva y el reequilibrio territorial, con especial atención al ámbito rural".