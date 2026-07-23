La Junta firma el contrato del nuevo polideportivo del CEIP Miguel Delibes de Valladolid, con 5,1 millones de inversión

Archivo - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, explica la ubicación de la parcela donde pretenden construir el nuevo polideportivo del CEIP Miguel Delibes. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha firmado el contrato para la construcción del nuevo polideportivo de uso compartido del CEIP Miguel Delibes de Valladolid junto al Ayuntamiento de Valladolid, una actuación que supondrá una inversión de 5.169.244 euros y que permitirá dotar al centro educativo y a la ciudad de una infraestructura moderna, accesible y adaptada a las necesidades deportivas y educativas actuales.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Valladolid, mediante el que ambas administraciones financian al 50 por ciento la construcción de este equipamiento. El contrato de obras fue firmado el pasado 22 de julio y cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses.

El nuevo polideportivo se ubicará en el Paseo del Jardín Botánico número 4, en la esquina con la calle Madreselva, y complementará la práctica de la Educación Física del CEIP Miguel Delibes.

Además, tendrá un uso compartido docente y municipal, organizado mediante franjas horarias diferenciadas para compatibilizar la actividad escolar con el uso ciudadano de las instalaciones, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno autonómico.

La nueva edificación se levantará sobre la actual pista deportiva del centro y se desarrollará íntegramente en una sola planta, garantizando la accesibilidad universal.

Dispondrá de dos accesos diferenciados, uno público desde una plaza situada al norte del edificio y otro conectado directamente con el colegio a través de una zona cubierta. Asimismo, el proyecto incorpora recorridos peatonales seguros, zonas verdes y aparcamientos para bicicletas, favoreciendo su integración en el entorno urbano y su conexión con equipamientos cercanos.

El programa funcional del edificio ha sido diseñado para facilitar el uso compartido de las instalaciones sin renunciar a la operatividad y seguridad de los distintos espacios. Para ello contará con áreas de acceso y control, administración, almacenes, vestuarios, enfermería, aseos públicos, taquillas y gradas con capacidad para 138 espectadores, además de espacios reservados para personas con movilidad reducida.

ESPACIO ACCESIBLE Y EFICIENTE

La pista deportiva principal tendrá unas dimensiones de 30 por 45 metros, lo que permitirá la práctica de disciplinas como fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol o bádminton.

La distribución interior separará los recorridos del público y de los deportistas, lo que mejorará la funcionalidad del edificio tanto para el uso diario como para la celebración de actividades y competiciones.

El proyecto incorpora además criterios avanzados de sostenibilidad, eficiencia energética y confort. El edificio combinará un volumen inferior de carácter pétreo con una estructura superior traslúcida destinada a cubrir las pistas deportivas, favoreciendo la entrada de luz natural sin provocar deslumbramientos.

Entre las soluciones constructivas previstas destacan el empleo de paneles prefabricados de hormigón, sistemas de ventilación e iluminación natural, una envolvente diseñada para optimizar el comportamiento térmico del edificio y cubiertas adaptadas a las necesidades específicas de cada espacio. Todo ello permitirá reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar la eficiencia energética de la instalación.