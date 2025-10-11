La Junta forma en comunicación estratégica y marketing a directivos de las empresas agroalimentarias de la Comunidad

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta, en colaboración con la Escuela de Negocios de la Universidad CEU San Pablo en Castilla y León, ha organizado un curso formativo en Comunicación Estratégica y Marketing para que directivos de la industria agroalimentarias de la Comunidad con responsabilidades en la materia, refuercen sus competencias y se doten de aquellas herramientas que les permitan, entre otros elementos, mejorar la imagen de marca de sus respectivas empresas.

Esta iniciativa, incluida en el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2028 que el Gobierno Autonómico ha puesto en marcha con una dotación superior a los 438 millones, consta de nueve sesiones de trabajo presenciales, en las que un reputado claustro de profesores, altamente experimentados, ofrecerán, con un enfoque práctico, una visión de 360 grados sobre ambos mundos.

Liderados por Tomás González Caballero y Jesús de Prado, los participantes contarán con docentes tales como el director de Desarrollo Corporativo en Vectoriam Digital Marketing, Carlos Calvo; el docente en diversas universidades y escuelas de negocio Ricardo Gómez; la directora de Comunicación y Gestora ESG en GED Capital, Eva Lamalfa, y el director de Comunicación y Marketing Corporativo en HM Hospitales, Roberto Sanz.

Los asistentes a este curso, que finalizará el próximo 13 de noviembre, aprenderán las técnicas y el uso de metodologías y procedimientos para la creación y gestión de marcas, ya sean de carácter comercial o corporativas; desarrollarán competencias en el ámbito del marketing y la comunicación digital; aprenderán a gestionar las relaciones con los medios de comunicación, alineando sus objetivos informativos con los criterios corporativos de la organización; se instruirán sobre cómo gestionar la reputación corporativa, capacitando a los alumnos para medirla a través de los principales índices, y conocerán las mejores prácticas en ESG y RSC.