Junta garantiza "solidaridad" y avanza en ceder a Burgos buses de Buscyl y de ayuntamientos de dentro y fuera de CyL

Varios autobuses quemados en las cocheras municipales tras la extinción de un incendio, a 21 de abril de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado este jueves la "solidaridad" de toda la Comunidad con el Ayuntamiento de Burgos y ha señalado que se trabaja ahora en la posibilidad de ceder al consistorio autobuses de empresas de Buscyl y de ayuntamientos de dentro y fuera de la Comunidad. "El problema de Burgos es el problema de todo Castilla y León", ha aseverado.

Carriedo ha informado de que tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, han mantenido contacto con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, tras el incendio declarado en las cocheras municipales que ha afectado a 39 unidades de la flota de autobuses, para mostrar todo el "apoyo y colaboración" en lo que sea necesario.

En este sentido, ha insistido en que la colaboración autonómica se centra actualmente en buscar autobuses del sistema 'Buscyl' y de otros ayuntamientos, tanto de dentro como de fuera de la Comunidad, que puedan prestar servicio urbano.

El portavoz ha detallado que ya se han producido contactos con otras comunidades autónomas y que en algunos casos ya existe una "respuesta favorable" para la cesión de vehículos. No obstante, ha precisado que el daño ha sido "grave" y que el número de unidades perdidas es muy elevado, por lo que ha insistido en que "hay que seguir trabajando" porque lo avanzado hasta el momento no será suficiente para recuperar la normalidad.

Asimismo, ha explicado que existe una dificultad técnica añadida, ya que los autobuses interurbanos disponibles, sobre todo los de las empresas que prestan servicio con el Buscyl, no siempre se corresponden con las necesidades del transporte urbano de Burgos, que requiere vehículos de suelo plano para el acceso desde la acera. "Somos muy conscientes de que aunque vamos a poder ayudar al Ayuntamiento en la medida de nuestras posibilidades, no se trata solo del número sino de las características propias y específicas de estos autobuses", ha matizado.

A este respecto, ha recordado que el casco histórico de Burgos presenta limitaciones que exigen autobuses de "tamaño muy pequeño", diseñados para vías estrechas, unas singularidades que no siempre posee la flota interurbana. Por ello, la Junta intensifica la búsqueda con otras administraciones locales para hallar vehículos que cumplan con las "prescripciones técnicas" necesarias.

Sobre una posible ayuda económica directa para reponer la flota, Carriedo ha señalado que es "pronto para hacer un cálculo", ya que el Consistorio burgalés debe evaluar primero el coste, la situación de los seguros y la edad de los vehículos afectados, algunos de ellos en régimen de 'renting'. "Ahora no es lo más urgente ni lo más prioritario", ha indicado, tras precisar que el objetivo inmediato es encontrar los medios materiales para dar servicio a los ciudadanos.

Finalmente, el consejero ha reiterado el compromiso de la administración autonómica con la ciudad. "Igual que hemos sido solidarios toda la Comunidad en otros casos que han afectado a otros territorios, lo vamos a hacer en el caso de Burgos", ha concluido.