La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila aprueba adjudicaciones y licitaciones por más de 800.000 euros

ÁVILA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este jueves operaciones de contratación que supondrán nuevas obras en la ciudad, con actuaciones en espacios patrimoniales y redes de suministros que alcanzan un valor cercano al millón de euros.

Entre las principales intervenciones figura la adjudicación de las obras de rehabilitación de la rotonda de San Vicente y la calle Humilladero, dentro del Plan Impulsa Patrimonio financiado por el Gobierno de España con fondos europeos NextGenerationEU. La empresa BIC Restauración y Conservación S.L. se encargará de los trabajos, adjudicados en 406.847 euros y con un plazo de seis meses.

Esta actuación implicará el desmontaje y reconstrucción de la rotonda, además de mejoras en pavimentos, accesibilidad, iluminación, mobiliario urbano y barandillas, junto con la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, según ha informado el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño.

También se ha dado luz verde a la licitación del contrato de obras para el mantenimiento de la muralla de Ávila, con un presupuesto base de 100.000 euros para dos años y la posibilidad de dos prórrogas.

En materia de redes de abastecimiento y saneamiento, se ha adjudicado la renovación de las calles Alcázar, Puerto de las Pilas, Cardeñosa y plaza de San Nicolás, con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León. La empresa Obras y Suministros Cuadrado será la responsable, con un contrato de 317.746 euros y un plazo estimado de ocho meses.

Además, se ha aprobado la licitación del contrato de gestión del programa de intervención educativa ELI, que desarrolla el Área de Igualdad en centros escolares de la ciudad entre primer curso de Educación Infantil y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. Este servicio sale a concurso por 19.875 euros y plantea actuaciones con alumnado sobre igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género.

En el área de contratación se han aprobado también la licitación de pólizas de seguros para inmuebles municipales y obras de arte, con un precio global de 33.000 euros, y la adjudicación del servicio de mantenimiento informático del sistema de gestión del parque de bomberos a la entidad INPQ Proyectos de Ingeniería Informática, por 9.522 euros.

Por otro lado, se ha acordado el cambio de ubicación del mercadillo de los viernes del Mercado Chico, que el 10 de octubre se trasladará a la plaza de la Catedral por la instalación de elementos para las fiestas de La Santa; y, en cuanto a las reservas de agua, se ha informado de que los embalses de Serones y Becerril se sitúan al 58,2% de su capacidad, 1,4 puntos por encima de hace un año en estas fechas, aunque 2,7 puntos menos que la semana pasada.