La Junta de Gobierno de la Diputación de Ávila alcanza acuerdos en materia de empleo, cooperación e infraestructuras

ÁVILA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Ávila ha alcanzado acuerdos en materia de empleo, cooperación municipal e infraestructuras en su última sesión ordinaria del año, celebrada como antesala del Pleno Extraordinario de aprobación de los Presupuestos Generales de la institución.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón, en el ámbito de la cooperación económica e infraestructuras se ha aprobado un convenio de colaboración con el Consorcio Provincial Zona Norte para ampliar la recogida de textil en la provincia mediante la adquisición de nuevos contenedores, con una inversión de 200.000 euros.

Asimismo, se ha autorizado una subvención nominativa al mismo consorcio para hacer frente al déficit económico derivado de la recogida selectiva de papel, cartón, vidrio y envases, por un importe de 735.000 euros.

Dentro del área de dependencia y oportunidades, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para la limpieza de distintas dependencias de la Diputación de Ávila a la empresa Senior Servicios Integrales; y en materia de recursos humanos, se ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al año 2025, con un total de 30 plazas, "sin ningún voto en contra", según ha destacado el portavoz.

También se han aprobado por unanimidad las bases de diversas convocatorias para la provisión en propiedad de plazas de animador comunitario, letrado asesor jurídico, conductores del parque móvil, personal CAO y un sargento, además de la prolongación del servicio activo de una funcionaria.

En el área de asuntos europeos, se ha aprobado la justificación de la subvención nominativa concedida a la Confederación Abulense de Empresarios, correspondiente a gastos realizados entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025, por un importe de 122.545 euros.

INTERVENCIONES EN CAUCES

Además, se han aprobado las bases para la convocatoria de subvenciones dirigidas a ayuntamientos de la provincia, con menos de 10.000 habitantes, para actuaciones de conservación y adecuación de cauces, con una dotación presupuestaria de 330.000 euros, una medida que el portavoz ha calificado de "muy necesaria para los ayuntamientos".

En el apartado de convenios de colaboración, se ha formalizado un acuerdo con la UNED para el desarrollo de prácticas académicas externas en la Diputación, así como numerosos convenios con ayuntamientos y entidades de la provincia para actividades culturales, gestión de residuos agrarios, promoción económica y mejora de infraestructuras hidráulicas.

En este último ámbito, se han aprobado convenios para la implantación de sistemas de depuración de aguas residuales en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, con inversiones destacadas en localidades como Navarrevisca, Las Berlanas, Riocabado, Hoyocasero, Niharra y Navalosa, dentro del marco de colaboración con la Junta de Castilla y León, con aportaciones del 40 por ciento por parte de la Junta y la Diputación y del 20 por ciento de los ayuntamientos.

La Junta de Gobierno también ha aprobado diversas convocatorias de ayudas vinculadas al Centro de Transferencia del Conocimiento y a los programas territoriales de fomento, con partidas que alcanzan los 300.000 euros para proyectos de transferencia del conocimiento, así como la concesión de subvenciones a investigadores y jóvenes investigadores sobre temas abulenses, por un importe global de 46.000 euros.

En materia de contratación, se han adjudicado, entre otros, el seguro de la flota de vehículos de la Diputación, el servicio de asentamiento y acompañamiento de nuevos pobladores dentro del Plan Arraigo, varias obras de acondicionamiento de carreteras provinciales y el suministro para la campaña promocional 'Rasca y Gana' de Navidad 2025 de la marca Ávila Auténtica.

Asimismo, se ha aprobado el encargo a medio propio a Naturávila para el desarrollo de las actividades del Centro Rural de Innovación Educativa El Crío. Por último, se han aprobado inicialmente tres proyectos de obras en carreteras provinciales, que se someterán a exposición pública durante 20 días, y se ha dado cuenta de la concesión de subvenciones directas a 107 ayuntamientos de la provincia para la ejecución de obras de interés general, por un importe total de 1.499.000 euros.