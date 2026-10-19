La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria impulsa actuaciones que movilizan cerca de seis millones

SORIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación, presidida por el presidente de la institución provincial soriana, Benito Serrano, ha aprobado este lunes un conjunto de actuaciones que movilizan casi seis millones en ayudas destinadas a apoyar a familias, ayuntamientos, empresas y sectores estratégicos de la provincia, así como a mejorar las infraestructuras y los servicios del medio rural.

Entre los principales acuerdos, la Diputación ha aprobado la resolución de los Fondos de Cohesión Territorial de 2026, que contempla 175 actuaciones con una inversión total de 2.566.002 euros. La Junta aporta 1.156.639 euros, la Diputación Provincial, 578.319 euros, y los ayuntamientos, 831.043 euros.

Estas ayudas están dirigidas a municipios de menos de 1.000 habitantes y permitirán acometer mejoras en infraestructuras, obras hidráulicas, acondicionamiento de locales públicos, calles y caminos, así como adquirir equipamientos, maquinaria y parques infantiles.

Benito Serrano ha destacado estas convocatorias para el desarrollo del medio rural y ha señalado que cada año estas convocatorias son "un impulso" para los pueblos, al permitir a los ayuntamientos "acometer actuaciones necesarias para mejorar sus infraestructuras, mantener sus servicios y dar respuesta a las necesidades de sus vecinos".

La Junta de Gobierno ha aprobado la resolución de la convocatoria de Caminos rurales de 2026, que permitirá ejecutar 103 actuaciones de conservación y mejora en la provincia. La inversión total asciende a 2.017.188 euros, de los que la Diputación aporta 919.117 euros y las entidades locales, 1.098.070 euros.

Estas actuaciones contribuirán a mejorar el estado de los caminos y facilitar su utilización por los vecinos y los sectores vinculados al medio rural.

PLAN SORIA

Dentro del Plan Soria 2026, financiado por la Junta, se han aprobado nueve acuerdos con una dotación conjunta de 1.159.475 euros, dirigidas a apoyar a las familias, los ayuntamientos, los sectores productivos y los servicios esenciales del medio rural.

Entre las principales medidas se encuentra el Cheque Bebé, dotado con 380.000 euros, 22.000 euros más que el año anterior. Las ayudas están destinadas a las familias de la provincia que tuvieron un hijo o finalizaron los trámites de adopción de menores de seis años durante 2025.

La cuantía inicial será de 775 euros por familia, con posibilidad de alcanzar los 1.000 euros en función del número de solicitudes recibidas. También se ha aprobado la convocatoria para que los comercios de la provincia puedan adherirse al programa.

El plazo para solicitar estas ayudas será de un mes desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

RESINA Y SERVICIOS RURALES

El sector de la resina contará con dos líneas de apoyo. La primera dispone de 75.000 euros para ayudar a los resineros a sufragar el alquiler de los pies de pino resinables, 15.000 euros más que el año pasado.

La segunda, dotada con 55.000 euros, permitirá a los ayuntamientos contratar a resineros durante los meses de invierno para realizar labores de limpieza y mantenimiento de los montes.

En materia de servicios rurales, se ha aprobado una convocatoria de 96.000 euros para multiservicios rurales, frente a los 70.000 euros del ejercicio anterior.

Los municipios que carezcan de este servicio podrán recibir hasta el 70 por ciento del coste de las obras, incluido el IVA, con un máximo de 35.000 euros por proyecto, para habilitar establecimientos que cuenten, al menos, con una tienda de productos de consumo cotidiano y/o un bar.

La rehabilitación de viviendas municipales dispondrá de 200.000 euros para recuperar inmuebles destinados al alquiler social. La subvención cubrirá el 50 por ciento de la inversión, con un máximo de 24.200 euros por proyecto.

MEJORA DE LA SEGURIDAD

Asimismo, se ha aprobado una línea de 120.000 euros para mejorar la seguridad y salubridad de los municipios mediante la demolición de edificios municipales en situación de ruina.

La Diputación financiará el 75 por ciento del coste, con ayudas máximas de 15.000 o 20.000 euros, según la distancia al centro de tratamiento de residuos.

FARMACIAS RURALES

Por último, las farmacias rurales contarán con 45.000 euros para contribuir a sufragar los gastos de la Seguridad Social de sus titulares autónomos o trabajadores contratados.

Podrán beneficiarse las oficinas ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes que tengan su domicilio fiscal en la provincia, con ayudas de hasta 1.500 euros en municipios de menos de 500 habitantes y de 1.000 euros en los de entre 500 y 1.000 habitantes.

Los plazos para solicitar estas ayudas se abrirán conforme se publiquen las correspondientes convocatorias en el BOP, ha detallado la institución provincial.

Asimismo, dentro del Plan Soria 2026, la Junta de Gobierno ha aprobado dos convenios de colaboración destinados a impulsar la actividad económica y la creación de empleo en la provincia.

El primero, con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria, cuenta con una dotación de 88.475 euros para desarrollar el Semillero de Proyectos y dar continuidad a los programas de Emprendimiento en los Ciclos de Formación Profesional y Emprendimiento en la Escuela.

El Semillero de Proyectos ofrece acompañamiento para analizar la viabilidad económica de las iniciativas empresariales y fomentar el emprendimiento.

Los otros dos programas buscan acercar la cultura emprendedora tanto al alumnado de Formación Profesional como a los estudiantes de quinto y sexto de Educación Primaria.

El segundo convenio se suscribe con la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), con una dotación de 100.000 euros para el programa Invest Soria 2026.

Su objetivo es captar empresas, favorecer la implantación de nuevas iniciativas empresariales y promocionar la provincia como un territorio atractivo para la inversión productiva, contribuyendo al desarrollo industrial y a la creación de empleo.