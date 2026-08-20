La Junta impulsa con 3,5 millones proyectos empresariales en Burgos, Ávila y Salamanca que generan 95 empleos

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha declarado de Especial Interés los planes estratégicos de I+D de Nicolás Correa S.A. y Edschabur (Gestamp), ambas en Burgos; Mars Multisales Spain S.L. en Arévalo (Ávila), y Virofend Therapeutics S.L. en Salamanca, que recibirán ayudas por valor de 3.483.949 euros, con una inversión empresarial conjunta de 13.594.164 euros, y suponen la creación de 95 nuevos empleos directos en áreas de I+D, ingeniería y técnicas.

En concrreto, la Junta de Castilla y León ha declarado de Especial Interés el Plan Estratégico de Nicolás Correa S.A. y ha aprobado una subvención total de 1.211.284 euros. Este plan, que cuenta con una inversión empresarial de 3.859.200 euros, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de una nueva generación de máquinas fresadoras multifunción 'XXL' para el mecanizado de piezas de gran dimensión.

El plan está formado por dos proyectos centrados en la investigación y validación de tecnologías que garanticen una precisión volumétrica micrométrica en este tipo de máquinas; y en el desarrollo de las tecnologías industriales necesarias para dotar a las fresadoras XXL de multifuncionalidad avanzada.

En cuanto al empleo, se prevé la creación de un máximo de 36 puestos de trabajo para actividades de I+D e ingeniería que reforzarán la capacidad tecnológica de la empresa. Asimismo, la ejecución del Plan supondrá la subcontratación de la Universidad de Burgos y del Centro tecnológico CARTIF que aportan conocimiento científico, capacidades experimentales y experiencia en el desarrollo de tecnologías industriales avanzadas.

Nicolás Correa, S.A. es una empresa industrial especializada en el diseño, fabricación y comercialización de fresadoras de gran tamaño y altas prestaciones, con una trayectoria consolidada en el sector de la máquina herramienta y una clara orientación hacia la innovación tecnológica. Da empleo a 248 trabajadores, de los cuales el 17 % se dedica a I+D, y ofrece soluciones de fresado adaptadas a los entornos productivos más exigentes, como el energético, automoción, aeroespacial y ferroviario.

EDSCHABUR

Además, la Junta ha aprobado una subvención de 723.196 euros a Edscha Burgos, perteneciente al Grupo Gestamp, y ha declarado de Especial Interés su plan estratégico de I+D que desarrollará, con una inversión empresarial de 4.254.098 euros, dos proyectos de sistemas avanzados de articulación y retención destinados a puertas batientes empleadas en plataformas duales de camiones civiles y militares, y vehículos eléctricos.

En cuanto al empleo, la empresa prevé la creación de 21 nuevos puestos de trabajo en el área de ingeniería y en otros ámbitos técnicos y el mantenimiento de 165 puestos de trabajo ya existentes. Asimismo, la ejecución del Plan supondrá una inversión directa estimada de 8 millones de euros, destinada a la industrialización de los productos resultantes en instrumental (utillajes y moldes) y en equipamiento (líneas de mecanizado y montaje).

Fundada en 1966, está integrada dentro de la Corporación Gestamp desde el año 2010. Su actividad es el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos y ensamblado para su venta a fabricantes de automóviles. Es proveedor de Stellantis, Fiat, Mercedes Benz, Scania, el Grupo VW y Toyota entre otros. El grupo Gestamp está presente en 24 países a través de más de 115 plantas y 13 centros de I+D. Cuenta con más de 43.000 trabajadores.

MARS

El Consejo de Gobierno ha aprobado también una subvención de 824.770 euros a Mars Multisales Spain S.L. y ha declarado de Especial Interés su plan estratégico de I+D que desarrollará, con una inversión empresarial de 3.718.634 euros, el desarrollo e implantación de nuevas líneas productivas inteligentes en la planta de Mars en Arévalo, orientadas a la fabricación avanzada de comida húmeda para mascotas (perros y gatos) mediante la integración de tecnologías de última generación en automatización, digitalización y sostenibilidad.

La empresa prevé la creación de 29 nuevos puestos de los cuales uno está vinculado a actividad en I+D. Además, se estima la generación de 90 empleos indirectos vinculados a proveedores locales. Asimismo, la ejecución del Plan supondrá una inversión de 18,4 millones de euros. Invertirá 80 millones en la industrialización del plan estratégico de I+D, incluyendo obra civil, infraestructuras y la adquisición de nueva maquinaria y tecnología.

Mars Multisales Spain S.L. es la filial española de Mars Incorporated, fundada en 1911 en EEUU, una de las empresas familiares más grandes del mundo con presencia en más de 80 países con más de 120 fábricas y más de 150.0000 empleados, la empresa opera en sectores clave como alimentación, cuidado de mascotas. Las instalaciones de Mars en Arévalo (Ávila), operativa desde 1999, emplea a 220 trabajadores y alcanza una producción anual de 64.500 toneladas de comida para mascotas.

VIROFEND THERAPEUTICS

Por último, la Junta ha aprobado una subvención de 724.699 euros a Virofend Therapeutics, S. L. y ha declarado de Especial Interés su plan estratégico de I+D que desarrollará, con una inversión empresarial de 1.762.233 euros, la investigación y desarrollo de una plataforma tecnológica basada en virus oncolíticos, con distintas líneas de trabajo de conocimiento científico, la caracterización de procesos relevantes y su validación en entornos experimentales y clínicos representativos.

El plan estratégico está formado por tres proyectos dirigidos a la producción de virus que ataquen a células cancerígenas, al ensayo en determinadas tipologías de cáncer y a la modificación genética de virus oncolíticos incorporando herramientas computacionales.

En cuanto al empleo, la empresa prevé la creación de 9 nuevos puestos en I+D. Asimismo, la ejecución del Plan la subcontratación de procesos con la Universidad de Salamanca por valor de 15.000 euros y con el Air Institute por 30.000 euros.

Virofend Therapeutics, S. L. es una empresa de reciente creación especializada en el ámbito de la biotecnología farmacéutica, centrada en la investigación, desarrollo y futura comercialización de terapias basadas en virus oncolíticos, orientadas al tratamiento del cáncer mediante mecanismos de acción selectivos sobre células tumorales.