La Junta impulsa actuaciones en materia de construcción sostenible y rehabilitación con 122.000 euros

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado, en Consejo de Gobierno, una aportación de 122.000 euros destinada a subvencionar al Instituto de la Construcción de Castilla y León en diversas acciones relacionadas con la sostenibilidad, el impulso a la Inspección Técnica de Edificios, apoyar la estandarización y la creación de un observatorio.

En concreto, con esta aportación se busca promover la construcción sostenible mediante la realización de las actuaciones de convocatoria y gestión de la 11ª Edición de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León, que llevarán por lema 'Sostenibilidad eficiente: más con menos', detalla la Junta a través de un comunicado.

También se apuesta por mantener el impulso a la Inspección Técnica de Edificios como factor determinante en la conservación de los edificios de Castilla y León y mecanismo activador de las actuaciones de rehabilitación, a través de la realización de dos Talleres Remite (Recogida Municipal de Inspección técnica de Edificios) de acciones de impulso a la ITE (Inspección Técnica de Edificios) en municipios de menos de 20.000 habitantes y la elaboración de Informes semestrales de seguimiento de la implementación de la ITE en Castilla y León.

Además pretende realizar acciones de apoyo a la estandarización en la elaboración y gestión de la Inspección Técnica de los Edificios/ Informe de Evaluación de Edificios (ITE/IEE) y del Libro del Edificio en Castilla y León mediante la gestión de un punto de asistencia técnica y atención a usuarios del LEE (Libro del Edificio Existente), de la Itecyl (Inspección Técnica de Edificios de Castilla y León), del Remite (Recogida Municipal de Inspección técnica de Edificios) y del Regitecyl (Registro de Informes de Inspección Técnica de Edificios); así como la realización de acciones de mantenimiento y actualización de las aplicaciones.

Por último, promover la creación del Observatorio de la Vivienda de Castilla y León, a través del estudio del contexto actual de la vivienda en Castilla y León e identificación de agentes intervinientes, definición de indicadores, identificación de fuentes de información, recopilación y análisis de datos, elaboración y publicación de informes. Además, se creará el portal del Observatorio y se elaborará su plan de comunicación y difusión.