La Junta impulsa dos operaciones estratégicas por casi un millón en Aguilar (Palencia)

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha formalizado durante el mes de marzo dos operaciones estratégicas en el polígono industrial Aguilar II, en Aguilar de Campoo (Palencia), por un importe de 957.978 euros que suponen un "importante impulso" a la actividad económica y al empleo en la comarca.

La primera de ellas corresponde a la venta de nueve parcelas en el polígono industrial Aguilar II, con una superficie conjunta de 15.601 metros cuadrados, a favor de Logística Avanzada del Norte S.L., sociedad vinculada a Galletas Gullón.

El objetivo es la creación de un nuevo almacén automático que generará entre 30 y 40 empleos, una instalación que tendrá una superficie construida de 13.324 metros cuadrados, distribuidos en 6.772 metros cuadrados en planta, con un silo automatizado destinado a optimizar la capacidad de almacenamiento y distribución de la empresa.

En la segunda operación, con una superficie total de 12.360 metros cuadrados, el grupo SEMARK, matriz de Supermercados LUPA, completó la venta de siete parcelas por un importe total de 430.000 euros.

La empresa desarrollará en estos terrenos un nuevo establecimiento comercial de 2.650 metros cuadrados de superficie de venta, acompañado de una amplia zona de aparcamiento. El proyecto prevé la creación estimada de 75 nuevos puestos de trabajo, reforzando la oferta comercial del municipio.

Con estas operaciones, ICECYL reafirma su compromiso con el desarrollo económico e industrial de Castilla y León, favoreciendo la implantación de nuevas inversiones y la generación de empleo estable en el territorio.