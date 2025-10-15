La Junta impulsa un modelo de gestión de emergencias y autoprotección ciudadana con la cooperación de Portugal

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación del modelo de gestión de emergencias y autoprotección ciudadana con la cooperación con Portugal de la Junta de Castilla y León. - LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León ha impulsado este miércoles en Bruselas un modelo de gestión de emergencias y autoprotección ciudadana con la cooperación transfronteriza con Portugal, en el marco de la conferencia europea sobre cooperación territorial y protección civil.

En esta línea, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expuesto las claves del proyecto Protec-Castilla y León / Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMR-BSE), una iniciativa que busca "fortalecer la resiliencia de las personas" ante las emergencias mediante la cooperación transfronteriza con Portugal.

El programa, dotado con 12,7 millones de euros --financiados en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg VI A España-Portugal (Poctep) 2021-2027--, constituye un "ejemplo de colaboración efectiva entre administraciones y territorios vecinos para prevenir y afrontar de forma conjunta los riesgos naturales y antrópicos".

Suárez-Quiñones ha destacado que "la forma más eficaz de abordar la incertidumbre ante una emergencia es sustituirla por certezas", y ha subrayado la "necesidad" de que las administraciones públicas trabajen en "la formación, la sensibilización y la autoprotección de la ciudadanía como pilares esenciales de un sistema de protección civil sólido y preparado".

Esta iniciativa se articula en torno a tres ejes, entre los que están la mejora de infraestructuras y equipamientos para los servicios de prevención y extinción de incendios con la incorporación de nuevos vehículos, drones y material técnico. Además cuenta con la formación multidisciplinar dirigida a bomberos, policías, sanitarios y voluntarios de ambos países, con programas que promueven la coordinación y la respuesta conjunta ante catástrofes.

Por último, el Plan de Promoción de la Autoprotección (PROTEC-CyL), que lleva la educación preventiva al medio rural mediante unidades móviles itinerantes equipadas con recursos tecnológicos, actividades didácticas y experiencias inmersivas, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Durante su intervención, el consejero ha resaltado el carácter rural e inclusivo del programa. "Nadie debe quedar fuera del sistema de protección civil. Este plan acerca los recursos a los pueblos y ofrece a sus vecinos las herramientas necesarias para actuar con seguridad ante cualquier riesgo", ha señalado Suárez-Quiñones.

Por otro lado, el proyecto visitará municipios de Castilla y León y de la región portuguesa de Beiras e Serra da Estrela, con el objetivo de formar a escolares, agentes económicos y responsables locales, para fomentar la cultura de la autoprotección como un hábito cotidiano. "Invertir en autoprotección es invertir en seguridad, en economía y en futuro", ha concluido el consejero.