La Junta impulsa una nueva investigación en Numancia (Soria) para profundizar en la evolución de la ciudad celtibérica

SORIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) - La Junta de Castilla y León promueve una nueva campaña de investigación arqueológica en el sector noreste del yacimiento de Numancia, en Garray (Soria), con el objetivo de avanzar en el conocimiento de los orígenes y la evolución de la ciudad celtibérica.

La actuación ha sido adjudicada por un importe de 17.847 euros y contará con un plazo de ejecución de tres meses, según han señalado desde la Delegación de la Junta en Soria.

La intervención se centrará en una zona documentada durante las campañas de 1999 y 2000, dirigidas por Alfredo Jimeno, donde se localizan espacios domésticos, restos de la muralla, una empalizada y una calle empedrada con niveles estratigráficos que abarcan desde el Bronce Final hasta época imperial romana.

Este sector constituye uno de los espacios más singulares de Numancia por conservar una secuencia estratigráfica excepcional que permite estudiar la evolución de la ciudad y, especialmente, la transición entre el mundo indígena celtibérico y la implantación de la cultura romana.

La investigación tendrá como principal objetivo completar la excavación de la denominada Casa A y documentar de forma integral la secuencia estratigráfica del área.

Asimismo, permitirá realizar una lectura vertical completa de los perfiles arqueológicos conservados, aportando nuevos datos sobre la formación, transformación y abandono de los distintos espacios urbanos del yacimiento.

ÚLTIMA GENERACIÓN

Una de las principales novedades de la actuación será la aplicación de metodologías digitales de última generación ya que toda la intervención será registrada mediante técnicas de fotogrametría digital, georreferenciación con GPS diferencial, topografía de precisión y Sistemas de Información Geográfica (SIG), lo que permitirá generar modelos tridimensionales, ortoimágenes y documentación gráfica de alta resolución.

El proyecto aspira a obtener una lectura estratigráfica integral de Numancia realizada completamente con metodología digital contemporánea.

El programa científico, impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, incorpora además un amplio conjunto de análisis especializados destinados a precisar la cronología y comprender mejor las condiciones de vida de los habitantes de Numancia.

Entre ellos destacan las dataciones radiocarbónicas, estudios de carpología, antracología y palinología para reconstruir el paisaje y la explotación de los recursos naturales, análisis arqueozoológicos orientados al conocimiento de la economía y la alimentación. También estudios arqueométricos sobre los materiales constructivos de barro mediante fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X y otras técnicas de laboratorio avanzadas.

EQUIPO

Los trabajos serán desarrollados por un equipo multidisciplinar integrado por la profesora investigadora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Raquel Liceras, a quien acompañarán los arqueólogos Sergio Quintero, Carlos Tabernero y Juan Pedro Benito, especialistas con amplia experiencia en investigación arqueológica en el yacimiento y en la aplicación de metodologías avanzadas de documentación y análisis.

Los resultados de esta investigación contribuirán a completar la secuencia cronológica del sector noreste de Numancia, afinar el conocimiento sobre los procesos de romanización de la ciudad y generar nueva documentación científica y gráfica que se incorporará a los fondos documentales de la Junta de Castilla y León en Soria.

Además, constituirán una base de referencia para futuras investigaciones y actuaciones de conservación en el yacimiento.

Numancia es un "laboratorio excepcional" para el estudio de la Edad del Hierro, la romanización y de los procesos históricos que transformaron el interior peninsular. Así, esta nueva actuación permitirá seguir avanzando en el conocimiento de "uno de los símbolos patrimoniales más importantes de Castilla y León y de la arqueología española".