La Junta impulsa nuevas ayudas de 480.000 euros para 'startups' a través de la aceleradora vertical con la ESA

La Junta aprueba 480.000 euros en ayudas para reforzar las 'startups' vinculadas al sector espacial - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aprobado la convocatoria de incentivos destinados a proyectos incluidos en el Programa de Incubación Aeroespacial ESA BIC Castilla y León, con una dotación total de 480.000 euros, que busca reforzar el ecosistema innovador y apoyar el desarrollo de 'startups' vinculadas al sector espacial.

La convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de agosto de 2026, está dirigida a empresas emergentes con menos de cinco años de trayectoria que desarrollen proyectos con conexión demostrable con el sector espacial o que utilicen tecnologías espaciales en otros ámbitos, y que cuenten con sede social y centro de trabajo en la Castilla y León antes de formalizar su participación en el programa, según ha apuntado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La convocatoria de incentivos cuenta con ayudas de hasta 60.000 euros por proyecto, destinadas al desarrollo de producto y la protección de derechos de propiedad intelectual, que son "elementos clave para consolidar iniciativas innovadoras en fases iniciales".

El programa ESA BIC Castilla y León, que ya cuenta con cuatro empresas incubadas que desarrollan soluciones innovadoras en ámbitos como la inteligencia aertificial, la robótica y las tecnologías aplicadas al espacio, es "una herramienta estratégica para atraer talento, apoyar la creación de empresas tecnológicas y posicionar a la Comunidad como un referente en el ámbito aeroespacial".

Esas cuatro compañías son Invicsa Airtech, Astraspec, Ada-AI Solutions Consulting & Training e Instrumentos Robóticos, e Inteligencia Artificial S.L., las cuales tienen acceso a "financiación, asesoramiento especializado, apoyo técnico y oportunidades de colaboración con agentes clave del sector".

INCUBADORA DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA EN CYL

La incubadora de proyectos espaciales de la ESA es un proyecto de implantación autonómica con sede principal en el Parque Tecnológico de León y también con desarrollo en el Parque Tecnológico de Boecillo, el cual aprovecha la inercia de iniciativas relacionadas con el sector aeroespacial y las sinergias con otros organismos.

Castilla y León cuenta, según ha apuntado la Administración autonómica, con una "importante cadena de valor" en el sector aeroespacial y aeronáutico, con cincuenta y cinco empresas y entidades relevantes dentro de este campo, entre las que destacan las cuatro universidades públicas, la red de centros tecnológicos y centros de relevancia en la Comunidad, como INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, Centro de Láseres Pulsados CLPU, y Centro de Supercomputación SCAYLE, entre otras.

Asimismo, en la Comunidad se asientan empresas "de gran prestigio" en el ámbito aeroespacial, como Altran, Ecosat, Deimos, Aciturri, Safrán, Telefónica, Indra o GMV.

La ESA impulsa este tipo de centros en todo el territorio europeo desde 2003 y, en concreto, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Icecyl, firmó un acuerdo con esta organización en 2020 para el desarrollo de tecnologías y para la puesta en marcha de la aceleradora vertical aeroespacial ESA BIC.