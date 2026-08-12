La Junta impulsa nuevas investigaciones arqueológicas en Uxama (Soria)

SORIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha adjudicado la realización de investigaciones arqueológicas en el Yacimiento de Uxama a la empresa Arquetipo SCL, por una cuantía de 17.998,75 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En esta ocasión, la investigación se centra en el área del foro y espacio público situado en el sector norte de la ciudad, al este del lugar donde se identificó una posible basílica.

La zona arqueológica de las Ruinas Romanas de Uxama fue declarada Bien de Interés Cultural en junio de 1931 y su entorno en febrero de 1997.

Las primeras excavaciones se remontan a 1885, y continúan labores de prospección y sondeos puntuales hasta que en 1976 se inician campañas de excavación continuadas dirigidas por C.

García Merino (1976-1984) y codirigidas por María V.

Romero Carnicero (de 1985 a 1988).

Fruto de esta tarea es la exhumación de varias viviendas situadas en diferentes zonas de la ciudad (Casa del Sectile, Casa de los Plintos y su vecina la Casa número 2, Casa de la Atalaya y Casa de la Cantera).

Además, se han descubierto parte de dos calles porticadas, un depósito de agua público de planta semicircular, una cisterna rectangular, una gran terraza artificial bordeada de pórticos y criptopórticos y sede, seguramente, de un templo de culto imperial anejo al foro, la cimentación de un edificio en rotonda, parte de una nueva necrópolis celtibérica intensamente expoliada y se ha iniciado la limpieza y seguimiento del acueducto.

El resultado ha sido el descubrimiento de 14 enclaves arqueológicos que en ocho de los casos corresponden a la periferia inmediata de la ciudad y el resto a su área de influencia.

Se puede hablar de un gran conjunto arqueológico que abarca Uxama, sus necrópolis y barrios periféricos, y una serie de villas residenciales, a una distancia de entre 800 metros y cuatro kilómetros, como las del Pozo de la Peña, la finca de S.

Jiménez, de Barranquillos, de la Pedriza, la Rasa, la Albareja y la Horcajada.

A estas se unen las conocidas y situadas de cuatro a 15 kilómetros, como las de Barcebalejo, Valdelubiel, Ucero y Sotos del Burgo.

La complejidad del yacimiento se basa en dos factores principales: su extensión y la diacronía de los restos, que ha hecho que se sucedieran diferentes trabajos a lo largo de varias décadas, con el objetivo inicial de la preservación del conjunto, pero con múltiples dificultades de gestión de la información y de avance en la investigación.

INVESTIGACIÓN PILOTO En el año 2024 se realizó una investigación piloto que combinaba métodos geofísicos de prospección de dos tipos y una comprobación de los resultados en la zona de la denominada 'terraza porticada', identificado con el foro sur.

Los resultados fueron tan prometedores y aportaron nuevas vías de estudio, que han pasado a formar parte ya de la reconocida literatura científica y ha permitido calibrar los sistemas geofísicos en la detección de restos de este yacimiento.

En esta nueva fase, se pretende avanzar en la investigación y aplicación de nuevos sistemas de documentación y gestión global, que permitan actualizar la información heredada y recopilada hasta el momento y aplicar nuevos protocolos de gestión de datos y recursos, tanto para el avance de la investigación pura, como para el de una mejor conservación preventiva.

Las investigaciones de este año pretenden replicar el esquema de contraste de análisis geofísicos y sistemas de investigación estratigráfica, con protocolos de registro y gestión documental y de conservación que aborden los primeros pasos de la documentación para aplicar futuros medidores de calidad y conservación preventiva.

Igualmente, se pretende implementar la toma de muestras para realizar análisis de variedad de materiales recuperados en la excavación, con nuevos y tradicionales métodos coordinados con el Centro de Conservación y Restauración de Castilla y León, en Simancas.