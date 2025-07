La Junta inaugura en Medina la exposición itinerante 'Art on the Road' para dar visibilidad a los jóvenes creadores

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades exhibe 36 obras de varias categorías pertenecientes a ganadores y finalistas, las cuales se expondrán hasta el 31 de julio en Medina del Campo, localidad vallisoletana a la que se ha desplazado este jueves la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

Después de que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades celebrara la gala de entrega de premios del XXXVI Certamen de 'Arte Joven', iniciativa organizada por el Instituto de la Juventud de Castilla y León para reconocer el talento de los jóvenes creadores de la Comunidad, hoy arranca, en Medina del Campo, la exposición itinerante 'Art on the Road', en la que se muestran las obras finalistas en las categorías de pintura, otras modalidades de artes plásticas y visuales, diseño de moda y joyería / bisutería. Un total de 36 creaciones van a recorrer, como cada año, distintos puntos del territorio, tanto del medio rural como urbano.

Tras esta primera exhibición, que se ubica en el Centro de Desarrollo Económico 'Simón Ruiz' de la localidad medinense, hasta donde se ha desplazado la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, y que podrá visitarse hasta el 31 de julio -de lunes a viernes de 9 a 14 horas-, las obras viajarán a otras seis localidades: Astorga (León), Pradoluengo (Burgos), El Burgo de Osma (Soria), Aguilar de Campoo (Palencia), Zamora y Salamanca. En estos espacios estará disponible el 'Catálogo de Arte Joven', de los cuales el Instituto de la Juventud autonómico imprimirá unos 700 con las obras premiadas y finalistas.

En la pasada edición de 'Art on the Road', más de 4.000 personas visitaron la exposición, lo que convierte a la muestra en una importante ventana a las obras de los artistas jóvenes de Castilla y León. No obstante, no es la única iniciativa con la que el Ejecutivo autonómico da visibilidad a estos creadores.

Junto a esto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de los jóvenes creadores la Sala Unamuno del Instituto de la Juventud de Castilla y León, la cual está ubicada en Salamanca y es un espacio expositivo que se cede de manera gratuita.

En el ámbito específico de la literatura, la Junta edita cada año los libros de los ganadores en las distintas modalidades de esta área, de los cuales se imprimen unos 2.000 y que se distribuyen por la Red de Bibliotecas de Castilla y León. Además, después del éxito del primero celebrado en marzo, ya se está organizando el segundo coloquio literario.

A todo ello hay que sumar la Galería Virtual de Arte Joven, alojada en la web del certamen y en la que se pueden ver las distintas obras. En este espacio se va a incorporar un apartado de entrevistas para conocer mejor a los autores. De este modo, la ciudadanía podrá estar al tanto de los futuros proyectos de los artistas, saber qué les inspira, por qué se dedican al arte, etcétera.

El objetivo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no es sólo dar a conocer las obras y a sus creadores, sino también fomentar los espacios de encuentro, el intercambio de ideas y el establecimiento de relaciones para tejer una red de jóvenes artistas que pongan sobre la mesa el talento asentado en Castilla y León.

Además, una gran novedad para la fase posterior al certamen es un programa de 'mentorización' para jóvenes artistas completamente gratuito y dirigido a todos los galardonados en esta edición, primeros y segundos. Expertos en distintas disciplinas artísticas van a formar, en sesiones grupales e individuales, a los talentos castellanos y leoneses, así como van a llevar a cabo un 'acompañamiento inspirador' para que estos profundicen en el desarrollo de las actitudes y las aptitudes necesarias para un artista.

GRANDES NOVEDADES

Este XXXVI certamen de 'Arte Joven' se ha desarrollado con una serie de novedades que han afectado al premio económico, como es el incremento de la dotación económica destinada a los galardonados, que pasa de 36.000 euros a 45.500 euros -un 26,4 % más-. Ello se debe a que, en esta edición, todos los primeros galardonados han recibido la cantidad de 2.500 euros, mientras que también se ha otorgado, en todas las categorías, un segundo premio de 1.000 euros.

Por tanto, se han entregado 15 primeros y 14 segundos -algunos ex aequo-, además de 13 menciones especiales que, aunque no tengan dotación económica, implica un reconocimiento de la obra, lo cual tiene un impacto muy beneficioso en sus currículums. En esta edición se han presentado 352 artistas con un total de 453 obras, lo que supone un incremento del 20 % en la participación.

Tratándose de un programa en constante evolución y que, desde que echó a andar en 1988, se ha venido adaptando a las nuevas tendencias artísticas pero manteniendo muy presentes las clásicas, ha incorporado nuevas disciplinas y redistribuido las categorías, con el objetivo de abrir la iniciativa aún a más jóvenes artistas. Ahora, en el área 1 dedicada a teatro / microteatro, cine y danza, esta última disciplina ha pasado a tener categoría y premios propios. Mientras que, en el área 6, de diseño de moda, ha incorporado una temática nueva: joyería / bisutería. En total, se han concedido premios en trece categorías distribuidas en siete áreas.

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades -a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León- se ha venido trabajando también en la simplificación del proceso, con el propósito de que sea más accesible y comprensible para los jóvenes y así facilitarles el procedimiento de inscripción.