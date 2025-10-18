La Junta incentiva la gestión inteligente de los edificios públicos con una guía práctica dirigida a entidades locales

El documento ofrece herramientas y soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia la sostenibilidad en los espacios públicos

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha publicado la Guía práctica para entidades locales sobre edificios públicos inteligentes, un documento elaborado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que busca acercar la transformación digital a los municipios y ofrecer orientaciones útiles y realistas para mejorar la gestión de los edificios públicos.

La publicación, editada en el marco del proyecto IBERUS - Smart Comunidad Digital Transfronteriza, explica de forma clara y accesible cómo cualquier ayuntamiento, sin importar su tamaño, puede dar pasos hacia una gestión "más eficiente y sostenible" de sus instalaciones, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, según ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La guía presenta de manera didáctica soluciones tecnológicas asequibles, como sensores para controlar el consumo energético, la calidad del aire o la ocupación de espacios, sistemas de comunicación y plataformas digitales que permiten ahorrar energía, anticipar averías y mejorar el confort de quienes utilizan los edificios públicos cada día.

Además, incluye ejemplos prácticos y casos reales que muestran cómo estas herramientas pueden aplicarse en bibliotecas, centros cívicos o residencias municipales, ayudando a los responsables locales a tomar decisiones basadas en datos y a mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Junta refuerza su compromiso con una transformación digital al servicio de las personas, facilitando a las entidades locales recursos concretos que promuevan una gestión más inteligente, eficiente y sostenible de sus recursos públicos.

La guía está disponible para su descarga gratuita y bajo licencia abierta, lo que permite su uso y difusión sin ánimo de lucro por parte de las administraciones locales interesadas.