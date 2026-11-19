VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno celebrado este jueves ha dado luz verde a una cuantía de 56.448.408 euros destinada al incremento de la financiación de las prestaciones y programas de servicios sociales gestionados por las corporaciones locales mediante subvenciones directas.

Esta actuación está enmarcada en la modificación del Acuerdo del 28 de diciembre del 2023, por Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y la consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con el incremento de la financiación estatal a las Comunidades Autónomas.

El importe de 56.448.408 euros está distribuido en dos anualidades, el año 2026 con 29,9 millones de euros y el año 2027 con 26,4 millones de euros.

De esta manera, se actualizan los costes de personal derivados de un aumento de las retribuciones de los profesionales de los equipos de Acción Social Básica y se incrementa la financiación de los Programas de Servicios Sociales que competen a tres órganos de la Junta de Castilla y León.

En primer lugar, a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, con la atención en centros residenciales y centros de día para personas dependientes y para personas con discapacidad envejecimiento activo y ayuda a domicilio.

En segundo lugar, a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, con el apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, infancia y adolescencia, planes locales sobre droga y prevención de trastornos adictivos sin sustancia.

Y en tercer lugar, a la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades de la vicepresidencia segunda de la Junta de Castilla y León, para igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género.

Las entidades locales beneficiarias son la Diputación y Ayuntamiento de Ávila; Diputación y Ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero; Diputación de León y Ayuntamientos de Ponferrada y San Andrés del Rabanedo; Diputación y Ayuntamiento de Palencia; Diputación y Ayuntamiento de Salamanca; Diputación y Ayuntamiento de Segovia; Diputación y Ayuntamiento de Soria; Diputación y Ayuntamientos de Valladolid, Medina del Campo, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda, y Diputación y Ayuntamiento de Zamora.