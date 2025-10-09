La Junta insiste en la importancia de avisar al 112 ante avistamientos de oso pardo en Laciana y Alto Sil (León)

Desde 2021 se ha capturado y monitorizado con GPS a 31 ejemplares en la comarca

LEÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha reforzado la información y las medidas de seguridad para favorecer la coexistencia con el oso pardo, recordando a la población que ante cualquier avistamiento cercano a entornos urbanos en Laciana y Alto Sil (León) debe avisarse inmediatamente al 112.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, junto con el jefe de servicio de Medio Ambiente, Jesús Méndez, se ha reunido en el Ayuntamiento de Villablino con el alcalde, Mario Rivas; agentes de la patrulla oso; el jefe de servicio de espacios naturales y especies protegidas, así como con presidentes de las juntas vecinales de Caboalles y Villaseca.

En el encuentro se han analizado los recientes avistamientos de oso pardo en entornos urbanos de Laciana y del Alto Sil y se han abordado las cuestiones enfocadas a reforzar las medidas de seguridad.

Esta reunión viene precedida de otra celebrada con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la que se abordaron las actuaciones de seguimiento y prevención desarrolladas en la comarca, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

Asimismo, se destacó la importancia de la especie para el ecosistema y la necesidad de garantizar la seguridad de la población. Desde 2021, la Junta de Castilla y León ha capturado y monitorizado con GPS a 31 ejemplares de oso pardo en la comarca, mientras que la presente temporada han sido geolocalizados ocho ejemplares.

Según ha explicado la Junta, este verano se han instalado 20 trampas en la zona del Alto Sil para facilitar la captura segura y continuar con el programa de seguimiento. Junto con estas acciones, se han implementado medidas preventivas para proteger tanto a la fauna como a los habitantes de la zona.

CUBRECONTENEDORES Y PASTORES ELÉCTRICOS.

Dichas iniciativas consisten en la instalación de cubrecontenedores en zonas prioritarias de Laciana y Alto Sil, que se extenderán al resto de municipios en las próximas semanas y la cesión temporal de pastores eléctricos a vecinos y ganaderos, con 15 unidades distribuidas hasta la fecha en la provincia de León.

En la reunión celebrada este jueves se ha propuesto llevar a cabo una campaña de concienciación mediante infografías y cartelería, recordando la importancia de avisar al 112 ante cualquier avistamiento y de adoptar un comportamiento seguro.

Además, el Ayuntamiento de Villablino aprobará un bando municipal informativo de sensibilización que detalle estas recomendaciones y promueva una actitud respetuosa y responsable hacia la fauna silvestre.

NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN.

Con el fin de mantener una comunicación fluida entre las juntas vecinales, el ayuntamiento y la patrulla oso se abrirá un canal de comunicación para agilizar las intervenciones que se precisen.

La Junta ha recordado que el oso pardo es un animal salvaje cuya conducta no puede preverse completamente, pero recalca que su presencia aporta importantes beneficios al ecosistema y a la biodiversidad de la comarca. Por este motivo, ha solicitado la colaboración de la población para dar avisos tempranos ante cualquier encuentro, evitando que los ejemplares se acostumbren a acercarse a entornos urbanos.