La Junta instalará centros de actividad física portátiles en el medio rural por importe de 600.000 euros

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aprueba un gasto de 600.281 euros para el suministro e instalación de centros de actividad física y deportiva para municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

El proyecto, con la finalidad de evitar el sedentarismo en el ámbito rural, impulsando condiciones que hagan más atractivo la residencia y la permanencia en zonas despobladas, está financiado con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Next Generation de la Unión Europea.

La Junta de Castilla y León suministrará 20 contenedores o espacios similares con material de ejercicio físico dirigidos a entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes de la Comunidad integrados en la red coordinada de Promotores de la Actividad Física en las zonas rurales (PAFER).

Con la finalidad de evitar el sedentarismo en el ámbito rural, impulsando condiciones que hagan más atractivo la residencia y la permanencia en zonas despobladas, se promueve el suministro y la instalación de estos centros de actividad física portátiles con material de ejercicio físico propio.

Estos contenedores portátiles serán entregados a las entidades locales beneficiarias que cumplan los requisitos tras la tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones, que ha sido convocado al efecto en el marco de la financiación de los Fondos Europeos Next Generation-EU.

Esta actuación permite la mejora de las instalaciones deportivas, permitiendo unas condiciones de vida más saludables. Del mismo modo, el desarrollo de actividades en torno a los equipamientos y la necesidad de que los mismos estén vinculados a rutas y circuitos saludables promovidos por los municipios beneficiarios de la subvención impulsarán su actividad económica con la posible contratación de monitores deportivos y con la instalación de empresas que presten servicios deportivos en los mismos.