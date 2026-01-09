Junta invertirá 125 millones hasta 2031 en nuevas infraestructuras para "aumentar proyección" de universidades públicas

De izquierda a derecha: Nuria González (ULE); Juan Manuel Corchado (USAL); Alfonso Fernández Mañueco; Rocío Lucas, Antonio Largo (UVA) y José Miguel García (UBU). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 (EUROPA PRESS)

La Junta invertirá 125 millones hasta 2031 en un plan extraordinario que potenciará las infraestructuras de las cuatro universidades públicas y con el que se aumentará su "proyección y dinamismo" para "ayudar a seguir avanzando" a la sociedad castellanoleonesa con instituciones académicas de "primer nivel".

Así lo ha avanzado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la firma de un protocolo que ha contado con la rúbrica y la presencia de los cuatro rectores de las instituciones públicas, el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado; el de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo; la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González y el de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García.

El protocolo suscrito, ha valorado el presidente del Ejecutivo autonómico en su intervención, refleja "el esfuerzo" de su Gobierno para "aumentar el atractivo" de las universidades públicas y que se acompaña, ha recordado, de otras medidas especiales como la "bajada" de tasas, el aumento en "las becas", la "apuesta" por los campus territoriales y el incremento del número de investigadores.

"Por todo eso, quiero recordar una vez más que somos la segunda comunidad. Autónoma con mayor capacidad de atracción de estudiantes de grado y la tercera comunidad autónoma con mayor capacidad de atracción en estudiantes de másteres", ha subrayado.

En cuanto al detalla del plan, el protocolo contempla una inversión de 43 millones a la USAL, para la nueva Facultad de Veterinaria, un nuevo edificio deportivo y multiusos en el campus de Ávila y la ampliación de dotaciones en los campus de Zamora.

A esto hay que sumar la construcción de un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0 en el campus de Béjar, con una "partida adicional" de 600.000 euros dentro del Plan Territorial de Fomento de Béjar.

Cantidad idéntica recibirá la UVA, que destinará esa partida de 43 millones a la nueva Facultad de Farmacia, la rehabilitación integral de la Facultad de Medicina, la tercera fase del campus de Segovia, la ampliación de Ingenierías Agrarias en el campus de Palencia y otras instalaciones para Ciencias de la Salud en el campus de Soria.

En cuanto a la ULE, la dotación, según ha explicado Mañueco en su alocución, será de 19,5 millones que tendrán como destino el nuevo edificio de la Facultad de Medicina. A esta cantidad hay que añadir los cinco millones adicionales ya previstos para el nuevo edificio de policlínica ubicado en el campus de Ponferrada, con cargo al Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.

Finalmente, se destinarán otros 19,5 millones a la Universidad de Burgos para el nuevo edificio de su Facultad de Medicina, ha desgranado el presidente Alfonso Fernández Mañueco.

La distribución de estos fondos, ha apostillado, se realiza de acuerdo con los "criterios del sistema de financiación universitaria de Castilla y León", y también teniendo en cuenta las necesidades de inversión, la voluntad compartida de implantar un nuevo grado en cada caso, y el tamaño y el número de alumnos y de campus.

Serán las propias universidades, "respetando su autonomía", las que programarán las obras y llevarán a cabo las licitaciones, partiendo de una planificación conjunta y en cooperación entre las instituciones universitarias y la Junta de Castilla y León.

Una inversión que, ha añadido, hará "aún más atractivas" a las universidades públicas, "especialmente en el ámbito de las Ciencias de la Salud", al recordar que León y Burgos implantarán el grado de Medicina el próximo año, Salamanca el de Veterinaria y Valladolid harán lo propio con Farmacia dentro de dos cursos.

"Prometimos que esta se iba a convertir en la legislatura del talento y no se ha quedado en una frase, es una realidad. También me comprometí hace unos meses en apostar por liderar el consenso de las cuatro universidades para implantar nuevas titulaciones y así lo hemos conseguido entre todos", ha abundado.

El plan extraordinario es adicional a la inversión habitual de la Junta en infraestructuras universitarias, que asciende a unos once millones anuales, y va a ser, en palabras del presidente, un "revulsivo para que sigan aumentando su proyección y el dinamismo".

"La estabilidad que ofrecemos desde el Gobierno de Castilla y León permite a nuestras universidades ser motor de oportunidades de crecimiento y de empleo para toda la comunidad. Todos somos conscientes de que aquellas ciudades, provincias, sociedades que tienen universidades de prestigio de primer nivel son sociedades avanzadas y eso es por lo que apostamos nosotros, universidades de prestigio de primer nivel que ayuden a seguir avanzando a la sociedad donde están integradas", ha finalizado.

SATISFACCIÓN ENTRE LOS RECTORES

Los cuatro rectores han aplaudido el protocolo y consideran que es una muestra de la apuesta de la Junta por convertir la Comunidad "en un polo de conocimiento de la mano de las universidades".

En este sentido, Juan Manuel Corachado (USAL), ha subrayado que con este plan extraordinario se inicia un proceso que les permitirá seguir creciendo "para impulsar las nuevas titulaciones con garantías de éxito y con infraestructuras de primer nivel".

"En nuestro caso un grado anisado en Veterinaria desde hace mucho tiempo y además en paralelo vamos a poder seguir modernizando todas nuestras infraestructuras en Ávila, en Béjar, en Salamanca y en Zamora", ha apuntado.

Por su parte, y en orden de intervención por antiguedad de las universidades, el rector de la UVA, Antonio Largo, ha puesto el foco en "dos aspectos" de lo que para el significa el plan. "Un diálogo constante, una colaboración institucional que fructifica en este plan que hoy se presenta, a través del diálogo constructivo para el beneficio de nuestra sociedad. Y, en segundo lugar, lo que supone una planificación a medio largo plazo que dé respuesta a las necesidades de hoy, pero también a las del futuro", ha apostillado.

Por su parte, Nuria González ha indicado que con la partida que se recoge en este plan extraordinario se comenzará a construir el "primer módulo" del edificio de la Facultad de Medicina en la ULE, que es lo que estaba previsto hasta 2029 y por tanto tenemos la financiación adecuada para ello. "A partir de 2030 necesitaremos financiación para ese segundo módulo que de alguna forma completará el edificio que la Universidad de León requiere para la Facultad", ha agregado.

Por último, el rector de la UBU, José Miguel García, ha incidido en la importancia de implantar el Grado de Medicina, con una "elevadísima rentabilidad social y económica" para la provincia, al tiempo que ha destacado la "empatía" desarrollada por instituciones académicas y administración que redunda en un "beneficia para la sociedad".