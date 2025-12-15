La Junta invertirá 1,8 millones para construir en Segovia 14 viviendas destinadas a jóvenes

SEGOVIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SomaCyL), ha publicado la licitación por 1.838.547 euros de una promoción de 14 viviendas, destinadas a jóvenes demandantes de ellas.

La promoción se desarrollará en una parcela cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Segovia en la calle Arroyo del Juncal. El edificio cuenta con semisótano para garaje (con 14 plazas de aparcamiento), planta baja (con acceso a 2 viviendas) y tres plantas más, con el resto de ellas. Además, en la cubierta se instalarán paneles solares y una unidad de aerotermia.

Las viviendas son de 2 ó 3 dormitorios, con superficie útil de entre 61 y 64 metros cuadrados las de 2, y de 79 metros cuadrados las de 3 habitaciones. Las de dos dormitorios tienen salón-cocina y 2 baños. Las restantes, salón, cocina y 2 baños totalmente equipados. La calefacción y agua caliente se proporcionan mediante las unidades de aerotermia ubicados en cubierta.

En la construcción se recurrirá a sistemas industrializados para reducir los plazos de ejecución de obra, optimizar costes y reducir el impacto medioambiental, tanto en la fase de construcción como en la de mantenimiento y vida útil del edificio.

Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con un certificado energético tipo A.

En la provincia de Segovia, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está desarrollando 548 viviendas; de ellas, 93 corresponden a viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven en la ciudad de Segovia. Asimismo, se contemplan 45 viviendas de venta bonificada para jóvenes, de las cuales 11 se ubican en Carbonero el Mayor y se encuentran en ejecución; 20 se están ejecutando en Sanchonuño; y 14 se localizan en Segovia capital, actualmente en fase de licitación.

Por otro lado, se encuentran en fase de estudio nuevos proyectos para 150 viviendas destinadas a venta bonificada en los municipios de Segovia, Bernuy de Porreros, Boceguillas, Cantalejo, Cantimpalos, Navas de San Antonio y Riaza. Además, el Plan Regional de las Lastras ha planificado la ejecución de 260 viviendas en la capital, cuyo proyecto de urbanización está ya finalizado, con el fin de iniciar su correspondiente procedimiento de aprobación.