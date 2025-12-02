La Junta invertirá 5,1 millones en modernizar la carretera entre Castrejón (Valladolid) y la provincia de Salamanca

Presentación de la modernización de la carretera VA-800 entre Castrejón de Trabancos (Valladolid) y el límite con la provincia de Salamanca. - JCYL

TORRECILLA DE LA ORDEN (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León invertirá 5,1 millones en la modernización integral de la carretera VA-800 entre Castrejón de Trabancos (Valladolid) y el límite con la provincia de Salamanca.

Al proyecto, que se ha presentado en Torrecilla de la Orden (Valladolid), supone una "actuación clave" para reforzar la seguridad vial, la comodidad de circulación y la conexión territorial en el suroeste de la provincia, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

La actuación, con un presupuesto estimado de 5,1 millones de euros, se enmarca en la política de la Junta para mejorar la movilidad intermunicipal, reforzar la seguridad vial y garantizar que la red autonómica responda a las necesidades estratégicas del medio rural.

"Este proyecto no es una obra aislada: es una apuesta por el territorio. La VA-800 conecta pueblos, empresas, servicios públicos y vida diaria. Por eso damos un paso adelante para convertirla en una carretera más segura, más moderna y preparada para el futuro", ha afirmado el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta.

La VA-800 es uno de los ejes vertebradores entre Valladolid y Salamanca en su tramo rural, especialmente para municipios como Torrecilla de la Orden, Castrejón de Trabancos, Nava del Rey y el entorno agrícola-ganadero del sureste provincial.

La mejora de la vía permitirá reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de mercancías y garantizar conexiones estables hacia servicios sanitarios, educativos y administrativos.

INTERVENCIÓN

El Ejecutivo autonómico prevé aprobar el proyecto a finales de diciembre para iniciar el proceso de contratación de obra a principios de 2026.

Así, la carretera pasará de una calzada actual de apenas 5,8 metros a una sección de 7 metros pavimentados, con dos carriles de 3 metros, arcenes de 0,50 y nuevas bermas. Se trata de un salto cualitativo que permitirá un tráfico más fluido y reducirá maniobras de riesgo, especialmente para vehículos pesados y agrícolas, habituales en esta zona.

Las principales actuaciones contempladas son la ampliación del puente sobre el río Trabancos, que actualmente presenta un ancho de 5 metros y que, tras la intervención, alcanzará los 8 con el fin de garantizar el cruce seguro de vehículos en ambos sentidos y una variante y rectificación del descenso al río Trabancos, eliminando curvas de radio inferior a 50 metros y mejorando la visibilidad.

También se "reconfigurará" la curva junto a Torrecilla de la Orden, que pasará a ser un trazado de radio mayor y circulación más estable, se renovará el firme con dos capas de mezcla bituminosa en caliente, más resistente y duradera y se construirá un firme nuevo en zonas de ensanche y variantes.