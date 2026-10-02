Junta investiga la muerte de un lince ibérico por un disparo

Archivo - Lince ibérico. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental investiga la muerte de un ejemplar de lince ibérico, integrado en el programa de reintroducción que se desarrolla en Castilla y León y que portaba un collar de radioseguimiento, lo que ha permitido su localización por parte de agentes medioambientales en un coto de caza de Tordehumos (Valladolid).

Tras el hallazgo, se procedió al levantamiento del cadáver y a su traslado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid (CRAS-VA) para la realización de las correspondientes pruebas veterinarias.

Los informes emitidos por los veterinarios del centro determinaron que la causa de la muerte fue un disparo realizado con arma de fuego larga rayada (rifle), y el proyectil atravesó la región abdominal del animal, lo que provocó lesiones internas graves, entre ellas la perforación del bazo, que ocasionaron su muerte.

El lince ibérico está catalogado en España como especie 'En Peligro de Extinción', por lo que su captura, muerte o daño constituye una infracción "muy grave" de la normativa de conservación de la biodiversidad.

Asimismo, la legislación vigente contempla responsabilidades administrativas y, en su caso, penales para quienes causen perjuicios a ejemplares pertenecientes a especies protegidas.

Ante la gravedad de los hechos, el Servicio Territorial ha puesto en conocimiento esta situación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y del titular cinegético del coto donde fue localizado el ejemplar.

En estos momentos, la Junta está llevanado a cabo una investigación en colaboración con el Seprona con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del animal así como identificar las posibles responsabilidades que de ello pudieran derivarse.