La Junta invetirá 16 millones en la reparcelación de 26.000 hectáreas de regadío en la provincia de Valladolid. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se ha reunido recientemente con los integrantes de la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea para trasladarles las principales líneas de trabajo y proyectos vinculados a esta zona regable y a los procesos de concentración parcelaria en marcha.

Durante el encuentro, la consejera ha subrayado la importancia estratégica del regadío para reforzar la competitividad del sector agrario, al permitir un uso más eficiente del agua, mejorar el rendimiento de las explotaciones y aportar mayor estabilidad a la producción. En este sentido, se han abordado actuaciones orientadas a mejorar el funcionamiento y la eficiencia de las infraestructuras, con medidas de modernización que faciliten el mantenimiento, refuercen la seguridad y optimicen la operatividad.

Asimismo, González Corral ha destacado el papel de las concentraciones parcelarias como herramienta clave para ordenar el territorio y mejorar las infraestructuras rurales asociadas al regadío, especialmente la red de caminos, contribuyendo a una gestión más eficiente de las fincas y a mejores condiciones de acceso y trabajo para los agricultores.

En concreto, la consejera ha explicado a los representantes de los regantes que el Gobierno autonómico está trabajando ya en sendos procesos de reparcelación, como son el de Medina de Rioseco, Villanueva de San Mancio y Tamariz de Campos, por un lado, y el de Villabrágima, Tordehumos y Morales, por otro.

En su conjunto, ambas concentraciones beneficiarán a una superficie global que supera las 26.000 hectáreas, donde se encuentran incluidas las 1.400 integradas en el Canal Macías Picavea, y prevén una inversión de aproximadamente 16 millones de euros para la adecuación de caminos y resto de elementos de la infraestructura rural.