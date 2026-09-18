Junta invierte 1,9 millones en la CL-613, en Grijota (Palencia), para mejorar las conexiones y accesos más seguros

Los consejeros y la presidenta de la Diputación en la visita a las obras en la CL-613, en Grijota (Palencia). - JCYL

PALENCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta invertirá cerca de dos millones de euros en la mejora de la seguridad vial y los accesos de la carretera autonómica CL-613 a su paso por la localidad palentina de Grijota, donde se llevarán a cabo obras para mejorar las conexiones con el núcleo urbano, las urbanizaciones próximas y la zona empresarial del municipio.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, junto a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, han visitado la zona para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo, que cuentan con un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

Sanchidrián ha destacado que esta inversión permitirá transformar los accesos a Grijota para hacerlos "más seguros, ordenados y funcionales", reduciendo los puntos de conflicto en una carretera que utilizan cada día miles de conductores.

"La intervención no se limita a mejorar la propia carretera, sino que facilitará los desplazamientos cotidianos de vecinos y trabajadores", ha afirmado la consejera, quien ha destacado que además se dará "una respuesta más adecuada" a las necesidades de movilidad que derivadas del crecimiento residencial y empresarial de la zona.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda ha subrayado que el desarrollo de estos enlaces facilitará la actividad económica, el tráfico de mercancías y la instalación de nuevas empresas, "lo que impulsará la creación de nuevos servicios y el crecimiento" de Grijota, además de mejorar la conexión con vías de alta capacidad de la provincia.

La intervención se desarrolla en un tramo de casi tres kilómetros de la CL-613, una carretera que soporta una intensidad media de aproximadamente 7.000 vehículos diarios y que concentra conexiones tanto con zonas residenciales como con instalaciones industriales y el propio casco urbano.