Junta invierte casi 16 millones de euros en digitalizar la gestión y conservación preventiva del patrimonio de CyL

Santonja, en la catedral de Palencia, en la presentación de los procesos de digitalización del patrimonio de la Comunidad y de la plataforma CID. - EUROPA PRESS

(PALENCIA), 16 8EUROPA PRESS)

Junta ha iniciado la transformación de la gestión del turismo y del patrimonio cultural de la región a través de las nuevas tecnologías y la digitación con la puesta en marcha de una Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos Turísticos (CID), dotada con 5,3 millones de euros y con el programa de digitalización, con una inversión cercana a los 11 millones de euros.

Así lo ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, quien ha presentado los procesos y procedimientos de conservación preventiva del patrimonio de la Comunidad a través de la aplicación de tecnologías "disruptivas e innovadoras".

Y lo ha hecho en la Catedral de Palencia, templo "pionero" en esta línea de actuación, pues en 2014 se convirtió en la primera seo inteligente de España con el proyecto SH Buildings.

Al respecto, el consejero ha explicado que los mecanismos de gestión del patrimonio cultural basados en herramientas digitales son "claves de eficiencia y sostenibilidad a largo plazo y en todo el ámbito territorial". y una parte importante de la eficiencia en la gestión lo constituye la conservación preventiva, para evolucionar del actual modelo de intervención centrado en la restauración correctiva de los bienes hacia un sistema preventivo "más sostenible".

A su juicio, las principales ventajas del sistema giran en torno a la reducción de costes, rentabilización de la inversión en restauración, mejora de la imagen del inmueble y el establecimiento de un compromiso social para el disfrute del patrimonio.

"También incluye mejoras relativas a eficiencia energética y de seguridad frente al expolio o degradación, incendios e inundaciones", ha subrayado Santonja, quien ha apuntado que las herramientas digitales permiten acercar el patrimonio a la sociedad y aumentar el atractivo de los bienes culturales, "de modo que las generaciones más jóvenes se sientan identificadas con esta memoria histórica y se involucren en su cuidado".

La Plataforma Digital para la Gestión Inteligente del Patrimonio Cultural integra la documentación digital de los bienes con datos de sensores IoT ,a través de la iniciativa Territorio Rural Inteligente y es una herramienta que permite generar informes y alertas para mejorar la supervisión del patrimonio.

También, el Proyecto piloto de implementación de tecnologías de control de seguridad y sistemas de vigilancia a partir del empleo de UAS-Sistema de aeronaves no tripuladas en el Castro de Ulaca, que tiene como objetivo garantizar, mediante monitorización y gestión remota, la seguridad de este castro, así como la vigilancia y el control del uso que realizan los visitantes.

Otras iniciativas son los Servicios de monitorización e incorporación de tecnologías digitales para la protección, conservación, vigilancia y difusión de bienes inmuebles singulares protegidos en la provincia de Soria; o la digitalización de los fondos documentales de las cuencas mineras de León y Palencia, cofinanciado con fondos del Plan Territorial de Transición Justa.

El consejero ha recordado que, en el marco de RETECH liderado por la Junta, en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Xunta de Galicia, se han puesto en marcha actuaciones como el Modelado digital de 14 Bienes de Interés Cultural de titularidad de la Consejería, que supone la digitalización de sus espacios.

La monitorización mediante la implantación de sensores, de 101 Bienes de interés Cultural de Castilla y León, 14 de ellos de la provincia de Palencia, hará posible gestionar a través de una plataforma digital su estado de conservación "en tiempo real", así como calcular y programar las inversiones que requieren para su conservación.

Gonzalo Santonja ha destacado la adquisición de un vehículo como laboratorio móvil de diagnóstico y análisis del patrimonio, lo que ha definido como una "ambulancia del patrimonio", además de que se ha referido a una infraestructura de almacenamiento de datos y respaldo de información digital o a los servicios de desarrollo para la modernización, interoperabilidad y difusión del Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Otras acciones han sido la adquisición de equipo de microscopio electrónico de barrido, con detector de rayos X con EDS, para el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León; la toma de datos sobre 36 bienes inmuebles declarados BIC y la generación de modelos digitales para obtener documentación gráfica e información de los BIC e.

Estos proyectos, que cuentan con un presupuesto de casi 11 millones de euros, servirán "para virar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, en la que cobra importancia la conservación preventiva a través de la aplicación de variadas tecnologías disruptivas e innovadoras", ha asegurado el consejero.

PLATAFORMA

Asimismo, Santonja ha insistido en la necesidad de fomentar actuaciones que faciliten la mejora continua de los procesos incluidos en la cadena de valor del turismo de Castilla y León, mediante el uso de la tecnología.

En este contexto ha presentado la Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos Turísticos de Castilla y León (CID), que da respuesta a la necesidad de utilizar la tecnología para centralizar e integrar en un solo lugar toda la información "que puede potenciar el desarrollo del sector turístico".

"Queremos poner en manos de los operadores turísticos todos los datos necesarios para su gestión y para la creación de producto, así como la interrelación con otras plataformas y el intercambio de datos" ha explicado el consejero, quien ha apuntado que se trata de "avanzar en la digitalización de los destinos".

La plataformma CID permitirá identificar los activos turísticos de las ciudades que cuentan con una población de más de 20.000 habitantes e identificar los indicadores económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y de movilidad de esos recursos y de esas experiencias turísticas.

Por último, el consejero ha recordado que la Junta está invirtiendo en digitalización turística con proyectos como el nuevo sistema de información turística, con el Portal de Turismo de Castilla y León y la App, con una inversión de 1,8 millones de euros, o las actuaciones de digitalización a través de la ejecución de tres Planes Territoriales de Sostenibilidad, que incluyen 46 Planes de Sostenibilidad Turística y cuatro Actuaciones de Cohesión entre Destinos. Todo ello supone una inversión de casi 22 millones en digitalización turística.