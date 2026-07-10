La Junta invierte más de 180.000 euros en la renovación del Museo de las Ferias de Medina del Campo (Valladolid)

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Ferias de la localidad vallisoletana de Medina del Campo ha reabierto sus puertas este viernes tras la finalización de los trabajos de renovación de los espacios expositivos, ejecutados en el marco del proyecto 'Diálogo Museo de las Ferias - Archivo Simón Ruiz', que que ha contado con una aportación de la Junta de Castilla y León de 183.390 euros.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha participado en el acto de reapertura, durante el que ha señalado algunas de las actuaciones que se han acometido, como la actualización de las instalaciones técnicas que garantizarán la adecuada conservación de las piezas y facilitarán, asimismo, una "mayor dinamización" de los contenidos expositivos y una renovación periódica de la oferta cultural puesta a disposición de los visitantes.

Además, ha felicitado a la Fundación Museo de las Ferias por las iniciativas puestas en marcha en el contexto de la celebración en 2025 del 500 aniversario del nacimiento de Simón Ruiz Envito, una de las figuras "más influyentes" en la historia del comercio y las finanzas en Europa.

También ha reconocido el 25º aniversario de la inauguración del Museo de las Ferias, una institución "clave en la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la Comunidad", según ha indicado.

Ha destacado igualmente el décimo aniversario del retorno del Archivo Simón Ruiz a Medina del Campo y ha recalcado que con estas iniciativas demuestra su compromiso con "la conservación del patrimonio" de Castilla y León, y con su "aprovechamiento como motor de desarrollo".

Con motivo de la confluencia de estas tres efemérides, la Fundación planteó el proyecto denominado 'Diálogo Museo de las Ferias - Archivo Simón Ruiz', un proyecto estratégico que pretende convertir el patrimonio en una "industria productiva y social".

El proyecto de la Fundación Museo de las Ferias contemplaba la renovación de los espacios expositivos que se han presentado hoy y que permitirá ofrecer una experiencia museística "más atractiva y acorde con los estándares actuales".

Esta iniciativa cuenta además con el respaldo del Ayuntamiento de Medina del Campo, lo que supone una oportunidad para crear sinergias entre las actividades del museo y diversos activos del municipio, como el Castillo de la Mota, las Rutas del Vino, entre otros.