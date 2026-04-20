Junta invierte más de 48.000 euros para mejorar la seguridad en la CL-602, en la travesía de Nava del Rey (Valladolid)

El consejero en su visita a las obras de la travesía de Nava del Rey. - JCYL

NAVA DEL REY (VALLADOLID), 20 (EUROPA PRESS9

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado este lunes las obras de mejora del firme en la travesía de Nava del Rey, en la carretera CL-602, que ha contado con una inversión de 48.132 euros y ha permitido dar solución a los problemas acumulados en la calzada como consecuencia de las sucesivas obras de renovación de redes municipales.

El consejero ha destacado que esta intervención responde a "una forma de gestionar basada en evaluar el estado de las carreteras y actuar con criterios técnicos para garantizar la seguridad vial en los tramos que más lo necesitan".

En esta línea, Sanz Merino ha subrayado que se trata de "una actuación que mejora de manera directa el uso cotidiano de esta vía, que es fundamental para la movilidad en Nava del Rey y para la conexión con su entorno".

Los trabajos han consistido en la reparación de las zonas con cesiones del pavimento y en la regularización completa de la superficie, eliminando irregularidades y mejorando la comodidad de la circulación. Asimismo, se ha llevado a cabo la renovación integral del firme y de la señalización horizontal, lo que incrementa la seguridad tanto para conductores como para peatones, especialmente en un punto relevante del municipio como es el entorno de la iglesia de los Santos Juanes.

En la legislatura anterior se destinaron 3,89 millones de euros en gastos desconcentrados en pequeñas actuaciones para mejorar la movilidad en la provincia de Valladolid.

La actuación se ha desarrollado en coordinación con el Ayuntamiento, lo que ha permitido ajustar la intervención a las necesidades del municipio y optimizar los trabajos realizados.