La Junta invierte más de 481 millones de euros en las universidades públicas de CyL durante el año 2025

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 130.702.902 euros para las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid con el que podrán hacer frente a los gastos de funcionamiento y de personal durante el último trimestre del año. En total, estas instituciones han recibido 481.553.262 euros por parte de la Consejería de Educación en 2025.

El Ejecutivo autonómico sufraga trimestralmente los gastos derivados de personal y todos aquellos conceptos en los que incurren las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para su correcto funcionamiento, tanto en su vertiente docente como investigadora, a través de aportaciones dinerarias.

Estas inversiones van dirigidas a que dichas universidades alcancen retos tales como reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes mediante una enseñanza más personalizada que permita avanzar en la mejora de su rendimiento académico; fomentar y afianzar una investigación científica de calidad; y aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas para contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad en Castilla y León.

Concretamente, la subvención de la Consejería de Educación aprobada hoy de 130.702.902 euros permitirá cubrir los gastos globales de su actividad durante el cuarto trimestre del año 2025. De esta cantidad, 16.135.968 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU); 21.134.957, a la Universidad de León (ULE); 46.574.983, a la Universidad de Salamanca (USAL); y 46.856.994 euros, a la Universidad de Valladolid (UVA).

Durante el año 2025, la Junta de Castilla y León ha destinado un total de 481.553.262 euros a dichas instituciones: la UBU ha recibido 55.175.256 euros; 78.603.287 euros, la ULE; la USAL, 173.746.356 euros; y la UVA, 174.028.363 euros.