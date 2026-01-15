La Junta, León y San Andrés impulsan la reordenación del Camino de La Raya, espacio "estratégico" de interés industrial

El alcalde de León, José Antonio Diez (izquierda); el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (centro) y la regidora de San Andrés del Rabanedo, Ana María Fernández Caurel (derecha). - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y los ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo han firmado este jueves el protocolo de colaboración para impulsar la redacción y tramitación del Plan Regional de reordenación del ámbito del Camino de La Raya, un espacio "estratégico" situado entre ambos municipios que con la actuación generaría un área de interés industrial conectada con el Parque Tecnológico.

El ámbito objeto de actuación, localizado entre la localidad de Trobajo del Camino y las pedanías leonesas de Armunia y Oteruelo, requiere una planificación coordinada y actualizada que permita resolver la descoordinación existente entre los planeamientos generales de ambos municipios y dar respuesta a las nuevas necesidades territoriales, económicas e industriales y de movilidad del área metropolitana de León.

El Plan Regional, de naturaleza transformadora, tiene como objetivo principal la creación de un polo industrial estratégico capaz de conectar y vertebrar las zonas industriales ya consolidadas, integrando el Parque Tecnológico de León y su ampliación con las instalaciones industriales existentes en Trobajo del Camino.

Para ello, se plantea la ordenación del vacío territorial existente entre estos enclaves y la reorganización integral de los sectores de suelo urbanizable incluidos en el ámbito.

NUEVO VIARIO

Uno de los ejes fundamentales de la propuesta es la definición de un nuevo viario estructurante norte-sur que reorganizará la movilidad de todo el ámbito y permitirá desviar el tráfico pesado que actualmente discurre por la Avenida Párroco Pablo Díez, coincidente con el Camino de Santiago, hacia la carretera de circunvalación (N-120).

Esta actuación mejorará la seguridad vial, la funcionalidad del tráfico y la calidad urbana, además de proteger un itinerario patrimonial "de primer orden". Asimismo, se plantea la revisión de la conexión viaria este-oeste en el término municipal de León para adaptarla a las nuevas necesidades funcionales del área.

CALZADA ROMANA Y CAMINO DE SANTIAGO

El Plan Regional contempla también la revisión de los usos y parámetros urbanísticos de los distintos sectores para adecuarlos a la realidad socioeconómica actual, favoreciendo un desarrollo equilibrado y sostenible. En este proceso se presta especial atención a la valorización de los elementos territoriales y patrimoniales existentes, como la presa del Bernesga, la antigua calzada romana entre Legio VII y Asturica Augusta y el propio Camino de Santiago, integrándolos en el nuevo modelo urbano mediante espacios libres y zonas verdes.

Por su magnitud y características, el Plan Regional del Camino de la Raya se configura como una actuación de interés regional y de carácter supramunicipal, que trasciende el ámbito local y refuerza la cooperación entre administraciones para impulsar un modelo de desarrollo territorial más competitivo, ordenado y sostenible.

Con la puesta en marcha del Plan, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos implicados reafirman su compromiso con una planificación territorial estratégica, coordinada y orientada al interés general, "clave" para el desarrollo futuro del área metropolitana de León.

El protocolo de colaboración ha sido suscrito por el alcalde de León, José Antonio Diez; la regidora de San Andrés del Rabanedo, Ana María Fernández Caurel y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

SERÁ "UN ÉXITO"

Diez ha destacado que el Plan mejora las condiciones de desarrollo de esta área y supondrá beneficios tanto para ambos municipios como para sus habitantes, mientras que Ana María Fernández Caurel ha augurado que la iniciativa será "un éxito".

Suárez-Quiñones ha subrayado que se trata de un proyecto "absolutamente transformador" que generará "un antes y un después" en este territorio, por lo que se ha mostrado "muy satisfecho".

Finalmente, Andrés Rodríguez, representante de Rodríguez Valbuena Arquitectos, ha explicado diversas cuestiones referentes al Plan y ha concretado que supondrá la intervención en una superficie de 60 hectáreas en un espacio hasta ahora vacío y contempla zonas residencial e industrial.