Junta licita por 2,75 millones la mejora de la EDAR de Medina del Campo (Valladolid)

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de SOMACYL, ha publicado la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público del contrato para la ejecución de las obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Medina del Campo (Valladolid), con una inversión de 2,75 millones.

La EDAR de Medina del Campo será sometida a una modernización integral debido al envejecimiento generalizado de sus instalaciones, muchas de ellas con más de 20 años de servicio, y a la aparición de deficiencias estructurales, hidráulicas y operativas que comprometen la eficiencia del proceso y el cumplimiento de los parámetros de vertido.

El proyecto prevé una amplia actualización de las distintas líneas de tratamiento y en el pretratamiento se instalará una nueva reja automática, junto con tamices de tambor rotativo y equipos renovados para la elevación y limpieza del agua bruta, lo que permitirá mejorar el rendimiento y la protección de los procesos posteriores.

La gestión de fangos se moderniza mediante la sustitución de las antiguas centrífugas por tornillos deshidratadores de mayor eficiencia, la incorporación de un nuevo silo de almacenamiento y la renovación de los sistemas de bombeo y dosificación, garantizando una operación más fiable y sostenible.

En el ámbito de la obra civil se acometerá la rehabilitación estructural del pozo de bombeo, la adaptación del canal para la nueva reja automática, la elevación del canal de reparto a los tamices y la instalación de nuevas plataformas y barandillas de acero inoxidable. Además, se construirá un nuevo almacén-taller, que permitirá mejorar las condiciones de mantenimiento y almacenamiento de equipos.

La instalación eléctrica se actualizará por completo, incluyendo nuevos cuadros, canalizaciones y cableados, a lo que se suma la puesta en marcha de una planta fotovoltaica de 100 kW para autoconsumo, destinada a reducir el consumo energético de la EDAR.

El sistema de automatización y control también será renovado, incorporando nuevos PLCs, un SCADA actualizado, una nueva red de fibra óptica y herramientas avanzadas para optimizar la operación del tratamiento biológico.

Paralelamente, se renovará la instrumentación con nuevas sondas y medidores que permitirán un control más preciso del proceso, incluyendo la monitorización de alivios exigida por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Finalmente, el proyecto contempla la mejora de los sistemas de desodorización en pretratamiento y deshidratación, retirando equipos que ya no resultan operativos y sustituyéndolos por sistemas más efectivos y de menor mantenimiento.