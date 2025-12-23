La Junta licita 67,9 millones para conservación de carreteras en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha sacado a licitación los contratos de conservación de carreteras correspondientes a las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora. La inversión prevista asciende a 67,9 millones de euros y permitirá asegurar la atención permanente de 4.714 kilómetros de la red autonómica entre 2026 y 2030.

Los contratos licitados incluyen operaciones continuas de vigilancia, comunicaciones, actuaciones ante accidentes, vialidad invernal y mantenimiento general de todos los elementos presentes en la carretera. Asimismo, contemplan trabajos específicos orientados a garantizar la funcionalidad de cada infraestructura según su estado, necesidades y características técnicas, reforzando la seguridad y la movilidad en todas las provincias afectadas.

El ámbito de actuación abarca cinco zonas de conservación: Burgos norte, León este, Salamanca, Segovia y Zamora. Cada contrato incorpora un diseño adaptado a la realidad de su territorio, asegurando que la inversión pública llegue donde más se necesita y que la red autonómica mantenga condiciones óptimas de servicio.

Los cinco contratos benefician a la zona de Burgos norte, con 14.488.840,00 euros en 907 kilómetros; León este, con 12.520.399,98 euros en 646 kilómetros; Salamanca, con una previsión de 14.010.840,00 euros en 1.260 kilómetros; Segovia, con 13.220.410,39 euros en 722 kilómetros, y Zamora, a la que se destinan 13.680.816,73 euros para intervenir en 1.179 kilómetros.