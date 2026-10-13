La Junta licita la mejora de aparcamiento y miradores en el entorno natural de Monteagudo de las Vicarías (Soria)

SORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación del Patrimonio Natural, ha sacado a licitación el proyecto 'Mejora y ampliación de las infraestructuras de uso público ligadas al patrimonio natural de Monteagudo de las Vicarias (Soria)', con un presupuesto de 130.389,21 euros, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El plazo de ejecución es de cuatro meses y las ofertas podrán presentarse hasta las 14 horas del próximo 9 de noviembre, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria. La actuación está financiada por la Junta, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, y se incluye en el Programa Operativo FEDER.

Siguiendo criterios técnicos, los trabajos se han organizado en dos grandes apartados. Por un lado, se van a rehabilitar aquellas infraestructuras que estén en las condiciones adecuadas y, por otro, se crearán nuevas.

APARCAMIENTOS

En la entrada se encuentra el aparcamiento, en el que se actuará realizando un amplio desbroce, un explanado y nivelado, para posteriormente incorporar una capa de zahorra, lo que facilitará y dará mayor comodidad a los usuarios que lleguen en vehículos. Por último, se pondrán los medios (talanqueras, postes y bordillos de manera) para delimitar claramente las plazas de aparcamiento.

En el segundo aparcamiento y debido a su estado, se ha considerado importante realizar una adecuación y mejora. Así, se procederá a reponer los tramos de vallado deteriorados y se instalarán topes de piedra delante de la talanquera, con lo que se busca evitar que los vehículos colisiones con ellas. Por último, se desmontará la parte aérea del cenador de madera existente, dejando únicamente la tarima actual.

OBSERVATORIOS

En la actualidad se puede disfrutar de un observatorio. Se procederá a reparar el panel de ocultación de brezo, mediante la instalación, a modo de cubrición de entablado de madera de pino contrachapado sobre unos 40 metros cuadrados.

Por otro lado, se llevará a cabo una rehabilitación profunda con un barnizado de la pasarela, vigas, acabados, etc. Junto a ello, en el refugio se realizará un amplio mantenimiento, consistente en su limpieza, pintado y reposición de tablas, entre otras actuaciones.

Dos nuevos miradores se contemplan en el proyecto. El primero de ellos tendrá 5 metros de largo por 2,6 metros de ancho y su ejecución, es muy similar al existente: una construcción basada en bloques de cerámicos y estructura de madera. El segundo mirador-observatorio tendrá 2 metros de longitud y suelo antideslizante y permitirá a los visitantes tener una amplia visión tanto de las aves como del propio entorno.

ÁREA RECREATIVA

Por otro lado, la nueva zona de esparcimiento tendrá una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados y estará ubicada en un sitio privilegiado como es junto a la zona de pesca. El proceso de creación comenzará con un desbroce y perfilado del terreno para después aportar una capa de zahorra.

Como complemento, se habilitarán 8 plazas de aparcamiento, cinco mesas rústica de dos metros de longitud, con bancos y asientos de madera de pino y un cenador de madera de 10 x 3 metros.

La señalización, en este tipo de proyectos, es muy importante, al permitir a los turistas de naturaleza conocer los elementos disponibles y su ubicación. Se repondrán aquellos que se ha ido deteriorando y se instalarán nuevas señales y balizas para señalizar la ruta desde la localidad de Monteagudo de las Vicarias hasta el embalse.

Por último, una práctica y funcional señalización permitirá al visitante disfrutar del entorno. Debido a la importancia natural de esta zona y con el objetivo de mejorar y promover el asentamiento de diferentes especies, se instalarán cajas nido, posaderos y refugios a lo largo del área de uso público.