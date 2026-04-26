Junta licita por 1 millón las obras de la ETAP de Carrión y el abastecimiento a Torre de los Molinos (Palencia)

PALENCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público del contrato para la ejecución de las obras de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Carrión de los Condes y del abastecimiento a Torre de los Molinos, en la provincia de Palencia.

La actuación cuenta con una inversión total de 993.215,92 euros, financiada en un 40 por ciento por la Junta de Castilla y León, un 40 por ciento por la Diputación de Palencia y un 20 por ciento por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

El plazo de ejecución previsto es de nueve meses, mientras que la explotación de la infraestructura será asumida durante 15 años por la empresa pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Somacyl.

En este sentido, la Junta ha recordado, en un comunicado recogido por Europa Press, que la infraestructura actual de abastecimiento presenta limitaciones derivadas de su antigüedad y del deterioro progresivo de sus elementos principales.

En concreto, la ETAP de Carrión dispone de instalaciones de tratamiento y decantación obsoletas y en mal estado de conservación, así como de una capacidad de regulación insuficiente para atender adecuadamente la demanda conjunta del municipio y de los núcleos abastecidos desde la misma, especialmente en periodos de mayor consumo.

Además, los sistemas de cloración y control son en gran parte manuales, lo que dificulta una explotación eficiente y un control continuo de la calidad del agua.

Por su parte, la conducción de abastecimiento a Torre de los Molinos se encuentra envejecida, con una red antigua que presenta pérdidas de agua, lo que reduce la fiabilidad del suministro y hace necesaria una renovación integral de la infraestructura.

De este modo, las actuaciones previstas en la ETAP incluyen la renovación de los procesos de tratamiento del agua mediante la implantación de una nueva unidad de tratamiento físico-químico, la rehabilitación del decantador existente y la construcción de un nuevo depósito de almacenamiento de agua tratada con su correspondiente caseta de bombeo.

Asimismo, se instalará un sistema de cloración en continuo y se automatizará el control de la instalación, mejorando su eficiencia y facilitando su explotación y mantenimiento.

El proyecto contempla también la renovación de redes interiores, valvulería, edificaciones auxiliares y la adecuación urbanística del recinto.

De forma complementaria, se ejecutará la sustitución completa de la conducción de abastecimiento entre Carrión de los Condes y Torre de los Molinos.

La actuación permitirá eliminar las filtraciones existentes y mejorar la fiabilidad del sistema mediante la instalación de aproximadamente 6.300 metros de tubería de polietileno de alta densidad, incluida la ejecución de obras singulares como perforaciones horizontales dirigidas bajo carreteras, lo que permitirá no interrumpir el tráfico, así como la reposición de los servicios afectados.

Con la ejecución de estas obras, la Junta prevé "garantizar un abastecimiento de agua potable más seguro, fiable y eficiente para los municipios de Carrión de los Condes, Torre de los Molinos, Villalcázar de Sirga y San Mamés de Campos".