Junta licita las obras del acceso norte al futuro polígono de Rioseco (Valladolid) con un presupuesto de 2,1 millones

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha licitado las obras del acceso norte al futuro polígono industrial de Medina de Rioseco (Valladolid), en la margen izquierda de la carretera N 601, con un presupuesto de 2.158.213 euros millones y plazo de ejecución de nueve meses.

El tramo afectado está entre los puntos kilométricos 234+616 y 235+209, tras la travesía de Medina de Rioseco sentido León, en entorno agrícola, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Las principales actuaciones serán el levantamiento de un paso superior, un puente isostático de 17,5 metros de luz libre y 10,3 metros de ancho, con gálibo de 5,5 metros. Este dispondrá de una calzada de siete metros (dos carriles de 3,5 metros), arcenes de un metro, estribos de hormigón armado, tablero de 20,6 metros conformado por cinco vigas tipo DT-100 y sistema de pretil metálico de seguridad conforme a la normativa UNE-1317 H-2.

También se constituirán ramales y viales. En concreto, se construirá ocho viales principales, con carriles de aceleración y deceleración, así como glorietas con un radio interior de 15 metros y calzada de cinco metros. Los firmes se ejecutarán con suelo-cemento y mezclas bituminosas.

Asimismo, se prologarán las obras de drenaje transversal, ejecución de cunetas, bajantes y colectores de aguas pluviales, con el fin de garantizar la correcta evacuación del agua y la durabilidad de los firmes, y se instalará señalización horizontal y vertical, además de sistemas de contención mediante barreras de seguridad y pretiles metálicos.