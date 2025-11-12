La Junta licitará este jueves el proyecto de renovación de la estación de Zamora, con 400.000 euros inicialmente

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino. - CORTES CYL

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha avanzado este miércoles que mañana jueves se prevé sacar a licitación de manera anticipada el proyecto de renovación integral de la estación de autobuses de Zamora, con una inversión inicial de 400.000 euros y la previsión de licitar las obras el próximo año.

Así lo ha señalado Sanz Merino ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, donde ha presentado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, con un total de 353 millones de euros, con un incremento de casi el 18 por ciento con respecto a los últimos presupuestos aprobados, los de 2024.

En esta legislatura se destinan, como ha explicado, más de 40 millones de euros, financiados con fondos europeos y autonómicos, a la reforma y modernización de las estaciones de autobuses de Salamanca, Ávila, Palencia, León, Ponferrada, las relativas a la intermodalidad entre la estación de autobuses con la de tren alta velocidad en León, Benavente, Ciudad Rodrigo, Almazán y Soria, mientras se encuentran en ejecución las obras en Valladolid y El Burgo de Osma.

Para 2026 se presupuestan otros 3 millones de euros para modernización y mejora de estas estaciones. Entre otras, está contemplada una actuación "muy demandada" como la modernización de la estación de Zamora, que cuenta ya con un estudio de viabilidad, y que está previsto que la redacción de su proyecto se licite este jueves.

Además, ha apuntado que ya se tramita la recuperación del inmueble, que actualmente se encuentra cedido al ayuntamiento, para que la Junta de Castilla y León pueda licitar las obras en 2026.

También está previsto destinar 600.000 euros para gestión de estaciones de autobuses.

En este mes, ha añadido, se van a volver a licitar las obras para las estaciones de Medina de Pomar y Guijuelo, en las que se ha procedido a actualizar su presupuesto, tras haber quedado desiertas en la anterior licitación.

Como en años anteriores, se continuará en 2026 con la gestión de la estación de León que dará lugar a un gasto de 1,5 millones, y de destinarán 268.413 euros para varios servicios de la estación de Salamanca.

