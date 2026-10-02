Junta mantiene la evaluación para ceder el Palacio Quintar a la Diputación mientras se desarrolla su programación

El director del Palacio Quintanar muestra una exposición al consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, ha asegurado en Segovia que sigue activo el proceso de evaluación para ceder el Palacio Quintanar a la Diputación, siempre con la garantía de mantener una oferta cultural de primer orden, vinculada a la creación artística y a la innovación.

Así lo ha señalado durante una visita al centro, enmarcada en el recorrido que realiza por los espacios culturales adscritos a la Junta, para conocer de primera mano su actividad y su estado, y para reforzar la presencia de la Consejería de Cultura en ellos. Le han acompañado el diputado de Cultura y vicepresidente de la Diputación, José María Bravo; la nueva directora de la Fundación Siglo, Rebeca Arroyo, y el director del Quintanar, Gianni Ferraro.

El consejero ha explicado que ambas administraciones estudian qué proyecto pueden ofrecer de forma conjunta para dar "la mayor rentabilidad posible" a un centro público financiado con fondos públicos, sin perder su esencia.

Con ese objetivo, ha detallado, se tramitan en paralelo el procedimiento administrativo de cesión y las conversaciones para acordar un convenio que asegure una programación compartida. Ha confiado en que el proceso concluya cuanto antes, aunque no ha precisado ningún plazo.

Sobre el alcance de la operación, Díaz Pico ha indicado que la cesión sería completa, pero que se está definiendo qué parte del inmueble se destinaría a exposición o actividad artística y cuál a uso administrativo. Ha insistido en que no se trata tanto de porcentajes de espacio como de que el edificio tenga actividad y esta sea "de calidad y atractiva para los segovianos y los visitantes".

Ha precisado que la gestión del espacio correspondería a la Diputación, aunque la Consejería tendría "mucho que decir en la programación", y ha añadido que "podría mantenerse la exposición de obra contemporánea, algo que se acordaría de manera conjunta".

Por su parte, Bravo ha afirmado que ambas propuestas son "más que compatibles" y ha negado que la institución provincial pretenda perjudicar el contenedor cultural del palacio. Ha explicado que la Diputación trabaja desde otros enfoques culturales, ligados a la tradición y a la etnografía, que a su juicio también deben tener cabida en esa evolución artística, porque "sin tradición no hay innovación".

Ha advertido de que el patrimonio inmaterial se pierde por falta de personas que lo transmitan y ha lamentado que en algunos momentos se les haya acusado de querer cerrar un espacio cultural, cuando, ha dicho, ocurre "todo lo contrario".

El vicepresidente de la Diputación ha enumerado los usos que, en su opinión, caben en el edificio: aulas de formación, ya que la institución provincial desarrolla formación de formadores desde su área de Cultura; salas expositivas en perfecto estado tras la restauración realizada por la Junta; espacio para pintores pensionados y una residencia que permita acoger también a artistas extranjeros, como ya hacía la UNED; y dependencias administrativas. Ha reconocido que serían necesarias adaptaciones, que habría que consensuar con la Consejería porque parte del inmueble está protegido.

Bravo ha defendido que los edificios públicos deben ser "camaleónicos" y aprovecharse al máximo, dado el coste de su conservación, y ha citado el Teatro Juan Bravo como ejemplo de contenedor cultural que debe ser también social.

Preguntado por el personal de la Diputación que podría trabajar en el palacio, ha respondido que primero debe producirse la cesión. Ha adelantado, no obstante, que se estudia incorporar a un responsable cultural vinculado al Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero, que trabajaría con la Consejería a través del convenio. Una vez realizadas las obras de adaptación, ha dicho, se pretende que el centro funcione al cien por cien, con una coordinación entre ambas administraciones "como un reloj".

En cuanto a los beneficios para los segovianos, Bravo ha augurado que se ampliará "muchísimo" el campo de las exposiciones y las temáticas, y ha asegurado que se mantendrán el jardín y los conciertos.

Ha rechazado que se cuestione el uso actual del palacio, cuya trayectoria ha calificado de "muy loable" y referente en Segovia, en otras comunidades autónomas e incluso en el ámbito internacional, y ha señalado que se trata de aportar "algo más" a ese discurso.