La Junta mantiene el suministro de alimento al ganado y prepara ayudas para recuperar las explotaciones

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, conoce sobre el terreno las necesidades de las explotaciones una vez realizado el seguimiento del suministro urgente de alimento - JCYL

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha realizado este viernes un seguimiento sobre el terreno del suministro urgente de alimento a las explotaciones afectadas por los incendios en el Valle del Tiétar y ha informado a ganaderos y alcaldes de las actuaciones aprobadas por la Junta para favorecer la recuperación del sector agrario.

Durante la visita, Pino ha conocido de primera mano la situación de las explotaciones, ha escuchado las demandas de los afectados y ha comprobado la evolución del dispositivo activado para garantizar el abastecimiento de paja, heno, forraje, pienso y agua a las explotaciones que han perdido pastos, reservas de alimento o puntos de suministro.

El operativo se desarrolla con la coordinación de los servicios veterinarios oficiales, las Secciones Agrarias Comarcales y las Unidades Veterinarias de las zonas afectadas, bajo la dirección del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila.

El consejero ha explicado que la programación aprobada por la Junta contempla garantizar el suministro de alimento y agua en las granjas y colmenares afectados, facilitar abrevaderos y depósitos móviles y adaptar el dispositivo a las necesidades que trasladen los ganaderos y los servicios veterinarios.

Asimismo, ha defendido la necesidad de mantener una respuesta "rápida, coordinada y adaptada" a la realidad de cada municipio.

Además, ha trasladado a los afectados las principales medidas incluidas en el plan de recuperación aprobado por el Consejo de Gobierno, cuya tramitación se realizará por la vía de urgencia.

Entre ellas figuran ayudas directas para compensar pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de animales y la pérdida de colmenas, así como subvenciones para reconstruir instalaciones dañadas, reponer vallados y cercados, reparar caminos rurales, reforzar el asesoramiento técnico y garantizar el abastecimiento de agua para la ganadería extensiva.

La programación prevé también facilitar que los pastos afectados puedan volver a aprovecharse tras su regeneración natural y mantener su admisibilidad para las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2027, con el fin de que agricultores y ganaderos no pierdan derechos de ayuda por los daños ocasionados por los incendios.

SEGUIMIENTO SOBRE EL TERRITORIO

El desplazamiento al Valle del Tiétar da continuidad a la visita realizada por el consejero el pasado lunes 27 de julio a la zona de Alberche-Pinares.

En Burgohondo, Joaquín Antonio Pino mantuvo una reunión de coordinación con alcaldes, organizaciones profesionales agrarias, responsables de las unidades veterinarias y del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila para organizar la respuesta inmediata al sector ganadero.

Durante aquella jornada comenzaron a movilizarse los primeros envíos de alimento hacia las explotaciones afectadas.

Desde entonces, el dispositivo se ha ido extendiendo a las diferentes zonas en función de las necesidades detectadas. La Junta mantendrá una interlocución permanente con los ganaderos, las organizaciones profesionales agrarias y los ayuntamientos para comprobar la evolución de la situación y agilizar el desarrollo de las actuaciones programadas.

"Nuestro compromiso es que las ayudas y actuaciones aprobadas lleguen cuanto antes a quienes las necesitan. Seguiremos sobre el terreno, para escuchar a los afectados y acompañar a agricultores, ganaderos y apicultores durante todo el proceso de recuperación, para facilitar el restablecimiento de su actividad y mantener la viabilidad de sus explotaciones en las mejores condiciones posibles", ha concluido Joaquín Antonio Pino.