La Junta mejora el firme de la carretera LE-114 a su paso por La Bañeza (León) con 106.000 euros

Eduardo Diego y Javier Carrera en su visita a los trabajos de mejora en la carretera La Bañeza. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha financiado la mejora del firme en la carretera LE-114, del punto kilométrico 0+000 a 1+390, en el municipio leonés de La Bañeza con una inversión de 106.318,22 euros.

El delegado territorial, Eduardo Diego, y el alcalde del municipio, Javier Carrera, han visitado los trabajos que han consistido en mejorar el asfaltado con más de mil toneladas de aglomerado en caliente, ya está en marcha el pintado de la carretera y la señalítica vertical de esta vía que es una de las entradas principales al municipio, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el acto, Carrera ha agradecido la implicación de la Administración autonómica puesto que esta mejora "facilita el acceso" a los pueblos de la zona sur occidental de la provincia, lo que supone "una mejora en la calidad de vida" ya que el paso es "más rápido y seguro".

Por su parte, Diego ha recordado que está Consejería también ha mejorado recientemente la carretera LE-420 en el tramo de Soto de la Vega a la ciudad de La Bañeza, lo que es "otro ejemplo de la apuesta" del Gobierno autonómico por el mundo rural.