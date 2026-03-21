La Junta moviliza hasta cinco millones para impulsar el suelo industrial en municipios de menos de 20.000 habitantes

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León moviliza hasta cinco millones de euros para impulsar el suelo industrial en municipios de menos de 20.000 habitantes a través de una nueva convocatoria de subvenciones.

Esta iniciativa tiene como objetivo financiar proyectos de titularidad municipal destinados a la creación de nuevos polígonos industriales, la ampliación de los actuales o la mejora de infraestructuras básicas como el suministro eléctrico, la depuración y el abastecimiento de agua.

El objetivo fundamental de esta medida es dotar a la Comunidad de suelo industrial de calidad adaptado a las demandas de las empresas, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con ello, se pretende atraer la implantación de nuevos proyectos industriales y mejorar la competitividad de las empresas ya instaladas, favoreciendo la creación de empleo, el autoempleo y la fijación de población en el entorno rural.

El presupuesto inicial destinado a esta convocatoria es de 2,5 millones, distribuido en distintas anualidades, con la posibilidad de incrementarse en otros 2,5 millones adicionales.

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que, con carácter general, cubrirá hasta el 50 por ciento del presupuesto subvencionable, pudiendo alcanzar el 55 por ciento en municipios incluidos en planes o programas territoriales de fomento específicos.

El presupuesto máximo subvencionable por cada proyecto no podrá superar los 1,6 millones de euros, mientras que el plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finalizará el 23 de noviembre de 2026.