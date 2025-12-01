La Junta nombra a Reyes Gallego como nueva gerente del Servicio Público de Empleo en Salamanca

De izquierda a derecha: el gerente del Servicio Público de Empleo, Jesús Blanco; la gerente provincial del Ecyl en Salamanca, Reyes Gallego; y el delegado territorial, Eloy Ruiz. - JCYL

SALAMANCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, Jesús Blanco, y el delegado territorial, Eloy Ruiz, se han reunido este lunes con la nueva gerente provincial del Servicio Público de Empleo -Ecyl- en Salamanca, Reyes Gallego, cuyo nombramiento se ha publicado el viernes, 28 de noviembre, en el Bocyl.

Reyes Gallego es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Ha desempeñado los puestos de encargada de la Sección Provincial del Registro de Cooperativas, jefa de la Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del Empleo en la Oficina Territorial de Trabajo, jefa de la Sección de Interior en la Secretaría Territorial, secretaria técnica del Servicio Territorial de Hacienda y secretaria técnica de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo, todos ellos en la Delegación Territorial de Salamanca.

Desde el viernes, Reyes Gallego ha asumido la dirección de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Salamanca.