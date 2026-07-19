La Junta ofertará un récord de 790 plazas de formación sanitaria especializada para 2027

Imagen de archivo de médicos en un hospital. - JCYL

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ofertará un total de 790 plazas de formación sanitaria especializada para 2027, la cifra más alta de su historia, lo que supone un incremento de 20 plazas respecto al año anterior y el 97,2 por ciento de las 813 acreditadas por el Ministerio de Sanidad.

Con esta convocatoria, la Comunidad se sitúa como la primera de España en número de plazas ofertadas por cada 100.000 habitantes y la quinta en términos absolutos del Sistema Nacional de Salud, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, la convocatoria para el próximo año prevé 190 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que hace un año.

El reparto será de nueve plazas en Ávila, 21 en Burgos, nueve en Aranda de Duero, once en Miranda de Ebro, 20 en León, nueve en El Bierzo, doce en Palencia, 18 en Salamanca, ocho en Segovia, 15 en Soria, 20 en Valladolid Oeste, 18 en Valladolid Este, seis en Medina del Campo, y 14 en Zamora.

Además, la oferta recoge 444 plazas, por las 425 del año pasado, para el ámbito de especialidades hospitalarias, con 19 plazas nuevas con respecto a 2026.

Así, habrá dos plazas más en Anestesiología y Reanimación, con 25 en total; tres más en Medicina de Urgencias y Emergencias, con ocho; tres más en Medicina Nuclear, un total de seis, y dos más en Oftalmología, con 18.

En resumen, corresponderán doce plazas en Ávila, 59 en Burgos, 63 en León, 17 en El Bierzo, 17 en Palencia, 98 en Salamanca, 23 en Segovia, seis en Soria, 57 en Valladolid Oeste, 77 en Valladolid Este, y 15 en Zamora.

Por lo que se refiere a la formación especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 156 plazas, de las 167 acreditadas por el Ministerio de Sanidad. De esta forma, se contemplan 23 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica, 26 de Salud Mental, seis en Enfermería del Trabajo, 14 en Pediatría, dos en Geriatría, y 85 para Enfermería Familiar y Comunitaria.

Por áreas, la oferta de enfermería se distribuye con ocho plazas en Ávila, 14 en Burgos, 3 en Aranda de Duero, tres en Miranda de Ebro, 22 en León, diez en El Bierzo, ocho en Palencia, 19 en Salamanca, ocho en Segovia, diez en Soria, 20 en Valladolid Oeste, 24 en Valladolid Este, una en Medina del Campo, y seis en Zamora.