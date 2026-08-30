La Junta ofrece más de un centenar de cursos presenciales en competencias digitales durante septiembre

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ofrece en septiembre 128 actividades formativas gratuitas y presenciales en competencias digitales para ciudadanos de todas las edades y perfiles, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a las competencias tecnológicas.

Según ha señalado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press, estos cursos presenciales buscan dar respuesta a demandas de la ciudadanía en el ámbito digital, situaciones cotidianas y demandas "cada vez más presentes" en la sociedad digital.

La oferta incluye desde contenidos básicos, como el uso de herramientas como Excel, la introducción a Internet, la utilización de Sacyl Conecta para solicitar una cita médica, la banca online o la Carpeta Ciudadana, hasta cuestiones relacionadas con problemas habituales en dispositivos informáticos y la protección frente a los principales riesgos de Internet.

Asimismo, se impartirán contenidos vinculados al uso de aplicaciones para mejorar la memoria y otros de carácter más avanzado, relacionados con la robótica, las competencias digitales aplicadas al juego y la utilización de la inteligencia artificial.

Por provincias, León concentra el mayor número de actividades, con 26 cursos, seguida de Burgos, con 17, y Ávila, con 16. Palencia contará con 14, Zamora con 13, Valladolid con doce, Segovia y Soria con once cada una, y Salamanca con ocho.

Además, los días 3 y 4 de septiembre se celebrará la última edición de las Olimpiadas CyL Digital, que este año ha ampliado su oferta en la provincia de Palencia. La competición tendrá lugar en la biblioteca municipal de Paredes de Nava, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

La formación presencial se complementará con 16 cursos online disponibles a través de la plataforma CyL Digital, que permiten adaptar el aprendizaje a las necesidades y horarios de los ciudadanos.

Los contenidos abordarán materias como la creación de contenidos digitales, la navegación y los trámites por Internet, la seguridad, las redes sociales y el marketing digital y la comunicación y colaboración.

Por otro lado, la Junta continuará durante septiembre con la acreditación oficial de competencias digitales a través de TuCertiCyL, el sistema de certificación de habilidades digitales de Castilla y León, cofinanciado con fondos europeos FEDER.

En total, en septiembre se desarrollarán 22 pruebas de evaluación, dos de ellas online y el resto con carácter presencial, correspondientes a los niveles básico y medio, que permitirán reconocer oficialmente los conocimientos digitales adquiridos y reforzar "las oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional" de los participantes.