Junta y OPAS urgen al MAPA a flexibilizar las normas de la PAC para que los agricultores tengan más libertad de siembra

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias han acordado este lunes urgir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a "mover ficha" para que flexibilice las normas relacionadas con la PAC y favorecer de este modo la planificación de cultivos ante el inminente inicio de una sementera que se prevé "complicada" ante los "elevados costes" de producción.

"Es algo de cajón", han defendido tanto el consejero, Joaquín Antonio Pino, como los representantes de las organizaciones profesionales agrarias que han pedido dar libertad a los agricultores en sus decisiones de siembra en función de lo que mejor se adapte a cada tipo de explotación.

Asimismo, han abogado por implementar una PAC "lo más razonable posible" que evite exigencias burocracias, como obligar a sembrar leguminosas o pipas en zonas en las que no se dan esos cultivos, y porcentajes "encorsetados" difíciles de cumplir en una Comunidad "muy diversa" y con muchas comarcas en la que no se pueden aplicar las mismas normas.

Entre las peticiones que trasladarán la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y las OPA en unidad de acción al Ministerio están considerar los barbechos espacios de biodiversidad y considerar el secano y el regadío como una única explotación para facilitar la tramitación de la PAC y sembrar los cultivos que sean más rentables en cada caso.

"Queremos dar a los agricultores seguridad jurídica y que puedan planificarse", ha explicado el consejero de Agricultura que ha recordado que su departamento ha flexibilizado ya todos los requisitos "de la compleja maraña" de la PAC que dependen de la Administración autonómica, como cosechar casi un mes antes los espacios acogidos a espacios de biodiversidad o recoger el girasol, por lo que ha llamado "hacer más" desde el Gobierno de la nación.

"Él --Luis Planas-- es el que tiene la llave de poder cambiar más cosas (...) Ahora le toca al ministro mover ficha", ha reiterado Pino que ha urgido a Planas a "simplificar, quitar burocracia, desregular y poner sentido común" para situar a la agricultura y a la ganadería "en el centro de la política nacional".

El consejero ha criticado especialmente el cuaderno digital de explotación que se pondrá en marcha el próximo 1 de enero del año y ha llamado también al Ministerio a trabajar para cambiar el "errático" rumbo de la futura PAC.

"Debe ser pronto porque la sementera va a empezar y lo que necesitaríamos es que estas medidas se nos comuniquen en tiempo y forma porque si nos lo dicen en febrero, cuando ya hemos sembrado, poco sentido tiene", ha pedido por su parte Valentín García, representante de UCCL.

Por su parte, David Garrido, de la Alianza UPA-COAG, ha explicado que en Castilla y León ha aumentado mucho la superficie de girasol por tratarse de un cultivo que se adapta bien a las zonas y que está siendo más rentable que el cereal por lo que ha insistido en la necesidad de que la PAC sea flexible y de paso a la realidad agronómica y de rentabilidad del campo.

"Cada zona da lo que da y más en estos momentos", ha zanjado el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, que ha insistido en la necesaria libertad de siembra y ante situaciones como la lucha contra las plagas. "Pido al ministro que en época electoral en vez de prometer que haga", ha sugerido Dujo.