La Junta plantea actuaciones "mixtas" con la privada para mantener actividad no COVID

Mitadiel asegura que recurrirá a medios externos en Burgos, León y Valladolid y estima el gasto en COVID hasta final de año en 370 millones

El gerente regional de Salud de Castilla y León, Manuel Mitadiel, ha anunciado que se recurrirá al sector privado para mantener la actividad necesaria en Burgos, León y Valladolid y ha concretado que el planteamiento pasa por utilizar recursos humanos y prótesis propias en cirugías que se lleven a cabo en residencias ajenas al sistema público.

Mitadiel se ha expresado así en el marco de su comparecencia en las Cortes para detallar las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería frente a la pandemia, en la que ha cifrado en 370 millones de euros la estimación de gasto en COVID en el sistema sanitario, todo ello en función de las circunstancias y la evolución de la pandemia.

En cuanto a la situación actual y el mantenimiento de la actividad, a diferencia de lo que ocurrió en la primera ola, el gerente regional de Salud ha indicado que aunque el objetivo es utilizar los recursos públicos, si no se pueden satisfacer las necesidades, se hará algo "mixto".

En concreto, ha señalado que lo que se ha planteado es con cirujanos del sistema público operar y realizar intervenciones no COVID, con prótesis de Sacyl, en otras residencias, todo ello para poder garantizar condiciones de seguridad y al mismo tiempo utilizar su personal y medios.

En su intervención, el gerente regional de Salud ha destacado los esfuerzos que se han llevado en el marco de la pandemia y ha señalado como diferencias entre la primera y la segunda ola que, a pesar del "altísimo" grado de incidencia en la actualidad, se ha mantenido un gran nivel de consulta presencial.

Aún así, ha explicado que se ha tenido que recurrir a medios externos con el fin de atender patologías que no eran COVID, que aunque no eran prioridad 1 sí eran "no demorables".

A este respecto, ha adelantado que si la incidencia sigue en los niveles actuales se volverá a recurrir a medios "externos", es decir, sanidad privada, principalmente para mantener la actividad quirúrgica.

Mitadiel ya ha concretado que se va a hacer "alguna actuación" de este tenor en Burgos, Valladolid y León con el fin de mantener este tipo de actividad, todo ello pese a los recursos puestos en marcha como la ampliación de espacios en las UCI y las plantas de los hospitales y la puesta en marcha de algunos recursos como el Edificio Rondilla, que da servicio a toda la Comunidad, como hiciera en su día el hospital de la Feria de Valladolid.

El gerente de Salud ha recordado que actualmente la ocupación de camas está en torno al 70 por ciento en la Comunidad, con algunos picos en hospitales como los de Valladolid, y ha recordado que las UCI llegaron a estar al 240 por ciento de su capacidad a finales de marzo tras verse sobrepasada su capacidad estructural el 23 de ese mes.

Por ello, se llevaron a cabo actuaciones que permitieron ampliar las 166 camas de UCI existentes a 217 con diferentes intervenciones de ampliación y mejora también de otros espacios de los hospitales con un gasto de 7,5 millones de euros.

GASTO EN 2020

Por otro lado, en el marco de la comparecencia, ha detallado la previsión de gasto de la Consejería en relación a la COVID, que "si esto no se desmanda en los últimos meses", ascenderá hasta los 370 millones de euros hasta final de año.

En concreto, ha detallado que este gasto se refiere a casi 116 millones destinados a retribuir al personal; 138,5 millones a la adquisición de productos sanitarios; 24,6 a la ejecución de obras y adquisición de equipamiento y 19,7 millones para gasto farmacéutico hospitalario, en función de la evolución.

Mitaduel ha recordado que hasta el 30 de septiembre el impacto directo del COVID-19 en el gasto real de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud ha ascendido a 254 millones de euros, de los cuales, como principales partidas, ha destacado los cerca de 82 millones destinados a contratación de profesionales y otros gastos de personal; los 97,8 millones de compra de productos sanitarios y equipos de protección individual o los casi 14 millones de euros en productos farmacéuticos de uso hospitalario.

Manuel Mitadiel ha apuntado la importancia de que la Junta "en ningún momento" haya "presionado o limitado" la realización de gasto, con una "solidaridad absoluta y completa" de todo el conjunto del Gobierno. "El resultado es que hemos gastado lo que hemos necesitado, sin limitación presupuestaria, algo excepcional dentro de la organización tradicional presupuestaria", ha añadido.

ADAPTACIÓN Y PERSONAL

Mitadiel ha detallado a lo largo de su intervención las diferentes actuaciones de refuerzo llevadas a cabo en Atención Primaria y los diferentes niveles asistenciales, pero también de los recursos humanos en un tiempo en el que el sistema ha sabido adaptarse y reorganizarse de forma "rápida y ágil", con una "plasticidad asombrosa".

El gerente de Salud ha destacado las medidas sanitarias levadas a cabo y otras encaminadas a mejorar sistemas de información, normativa, rastreo, compra de material, mejora y plazas UCI, contrataciones, CISNS, campañas de comunicación, mejora comunicación otras administraciones y toma decisiones basadas en la evidencia.

Además, ha destacado la "lealtad institucional" con el Gobierno central y el hecho de que se hayan acatado las resoluciones alcanzadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aunque las consideraran "tardías" e insuficientes.

Entre los datos que ha ofrecido Mitadiel en cuanto a los recursos humanos, ha destacado que a 10 de noviembre se ha llegado a contratar a más de 11.141 profesionales, sanitarios y no sanitarios, lo que ha supuesto un incremento de la partida presupuestaria de personal en 81,6 millones de euros.

Sin embargo, ha advertido de que en estos momentos las bolsas de empleo están vacías e intentan atraer profesionales de las categorías más demandadas de diferentes nichos, ya sea del exterior, jubilados, etcétera. En este marco, ha añadido que durante este tiempo Sacyl ha formado a un total de casi 25.600 profesionales.

Uno de los problemas que han surgido a lo largo de este tiempo son las bajas que se han producido. En concreto, el número de incapacidades temporales (IT) que se han producido durante estos meses de pandemia han alcanzado las 16.000 entre el personal de Sacyl, "un dato que explica por qué a pesar de la importante contratación de personal se tienen problemas de insuficiencia".

Del total de bajas, algo más de la mitad, un 52 por ciento (en tornoa a las 8.300) han sido relacionadas directamente con procesos COVID, mientras que casi 7.700 lo han sido por procesos no directamente relacionados con esta enfermedad.