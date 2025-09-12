La Junta plantea hacer anillos de protección y reserva en los municipios como aislamiento parcial ante incendios

VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha planteado este viernes la conveniencia de realizar anillos de protección y reserva en los municipios de la Comunidad a modo de cortafuegos como aislamiento parcial de las localidades ante situaciones de riesgo extremo como los incendios forestales.

Además, la Junta ha comprometido "las ayudas directas que sean precisas" para financiar al cien por cien la adquisición de la maquinaria necesaria --grandes máquinas tipo bulldozer, retroexcavadoras y motoniveladoras-- a través de las diputaciones provinciales para realizar esos anillos de seguridad a modo de circunvalación o perímetro que impida que las llamas lleguen a las casas y a los núcleos urbanos.

La Junta de Castilla y León ha puesto como "único requisito" que esos vehículos puedan estar a disposición de la Administración autonómica en épocas de determinados riesgos y cuando lo precise.

Asimismo, el Gobierno autonómico cofinanciará al 50 por cien, también a través de las diputaciones, la elaboración de los planes de evacuación y prevención para que los municipios puedan aprobar sus planes de protección, con especial atención a los 714 catalogados como de especial riesgo. La regulación de esos anillos de seguridad estarán incluidos en los citados planes exigidos por la normativa básica del Estado desde el año 2013.

Por último, la Junta financiará el 50 por ciento del coste de los estudios técnicos que realicen las diputaciones provinciales sobre la situación de los hidrantes, de las bocas de riego o de las tomas de agua que hay en la actualidad en los pueblos.

Estos son los principales compromisos asumidos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la reunión "de futuro y de análisis del presente" mantenida este viernes con los presidentes de las diputaciones provinciales que han centrado en la seguridad de las personas y en la salvaguarda de las vidas en las situaciones de peligro.

"El presidente se ha comprometido sin límite dentro de la racionalidad", ha asegurado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, al término del encuentro en el que se han emplazado a otra reunión más de carácter técnico con la Consejería de Medio Ambiente para analizar medidas de apoyo normativo más firme a las corporaciones locales en materia de prevención de incendios forestales.

