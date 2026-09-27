La Junta pone en valor la jornada de la UME que logró incorporar 293 nuevos donantes de médula osea

Entrega del diploma a la Unidad Militar de Emergencias. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha puesto en valor la labor desarrollada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la jornada 'UMEdula', una cita en León capital que permitió incorporar 293 nuevos donantes de médula ósea.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ejecutivo autonómico ha ensalzado esta actividad celebrada el pasado 19 de septiembre y organizada por la propia institución en colaboración con el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (Biem V) de la UME y con la participación de la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre, la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Castilla y León y el Complejo Asistencial Universitario de León, entre otras entidades.

El objetivo de la jornada ha sido sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de médula ósea y fomentar la incorporación de nuevos usuarios al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo), así como acercar a la ciudadanía la realidad de los pacientes que necesitan un trasplante.

Así, la cita, enmarcada en los actos de reconocimiento promovidos con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra el 22 de septiembre, logró sumar 293 nuevos donantes al Redmo, lo que supone que a falta de un trimestre para acabar 2026, este año se superarán los nuevos donantes anotados en 2025, que fueron 764.

En este contexto, la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Castilla y León ha agradecido a todas las personas que han decidido incorporarse al registro y que, con su gesto altruista, contribuyen a aumentar las posibilidades de encontrar un donante compatible para los pacientes que necesitan un trasplante.

Asimismo, el director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Pedro Gómez de Quero, y la coordinadora autonómica de Trasplantes de Castilla y León, María Eugenia Perea, entregaron unos diplomas de reconocimiento a la labor de la UME durante la jornada.

TRASPLANTE

El trasplante de médula consiste en sustituir las células de la médula de los enfermos por otras procedentes de un donante sano en el tratamiento de determinadas enfermedades de la sangre, como por ejemplo las leucemias.

Así, las células del donante pueden ser de la sangre o de la médula y se administran a los enfermos, como si fueran una transfusión, para que estas células aniden en la médula ósea de los enfermos y producen células sanas.

En el 99 por ciento de los casos la donación se realiza mediante la extracción de sangre periférica, un proceso que se realiza a través de la administración durante cuatro o cinco días de unos fármacos llamados factores de crecimiento cuyo objetivo es facilitar la salida de las células madre de la médula ósea a la sangre, donde se obtienen mediante un proceso llamado aféresis.

Asimismo, en un 1 por ciento de los casos, la donación puede realizarse mediante una punción a través de la piel en el hueso de la cadera para obtener directamente las células madre.