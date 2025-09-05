La Junta presenta en El Bierzo (León) las ayudas por los incendios a los ayuntamientos y agradece su colaboración

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, junto a los ayuntamientos de la comarca de El Bierzo (León). - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presentado a los ayuntamientos de la comarca leonesa de El Bierzo afectados por los incendios de este verano las medidas de apoyo impulsadas por la Junta de Castilla y León para la recuperación de municipios, trabajadores, empresas, autónomos y familias, además de agradecer la "colaboración y entrega" de los consistorios "en los momentos más difíciles".

El encuentro, en el que también han participado la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y la coordinadora de la Junta en el Bierzo, Rosana Velasco, ha servido además para recoger las necesidades y sugerencias de las entidades locales, con el fin de impulsar nuevas iniciativas que contribuyan a la reactivación económica y social de las zonas afectadas.

La consejera ha recordado que el Gobierno autonómico ha aprobado un total de 45 medidas con una inversión global de 114 millones de euros, de las que ya se ha ejecutado un 65 por ciento, y ha subrayado que el plan de acción "es ambicioso, completo, rápido y seguirá abierto a nuevas iniciativas" según evolucionen las necesidades.

Según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press, entre las actuaciones puestas en marcha figuran las destinadas a la contratación de trabajadores desempleados en las zonas afectadas, a través del programa Renacel.

En este marco, se prevé en el conjunto de Castilla y León la incorporación de 210 personas, 95 en la provincia de León y 38 en 19 localidades del Bierzo, con un presupuesto de 429.590 euros para esta comarca.

Asimismo, García ha detallado las ayudas a trabajadores en ERTE, publicadas este viernes en el Bocyl, con una compensación de diez euros por cada jornada de suspensión o reducción de empleo, así como los incentivos adicionales al autoempleo y a la contratación. También se han ampliado los plazos de solicitud de estas líneas hasta el 22 de septiembre.

En el ámbito empresarial y comercial, la Junta ha habilitado subvenciones de hasta 5.000 euros para autónomos, pymes y actividades artesanales en los municipios afectados, además de una línea específica en preparación para la promoción y reactivación del comercio local.

La consejera ha reiterado la solidaridad de la Junta con las familias de las víctimas mortales y con los damnificados por los incendios, y ha recalcado que el Ejecutivo autonómico trabaja junto a los ayuntamientos para "recuperar cuanto antes la vida y el futuro de las localidades afectadas".