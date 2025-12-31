La Junta programa 487 actividades para el mes de enero en su red de centros culturales

Archivo - Fórum Evolución - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León presenta la programación cultural para el mes de enero con 487 actividades en la red de centros culturales de la Comunidad, repartida por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 71 exposiciones temporales; 40 visitas guiadas; 42 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 32 actividades musicales y conciertos; 65 espectáculos de teatro y artes escénicas; seis ciclos de cine; 42 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 151 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 38 actividades que se podrán disfrutar de forma 'online'.

La música estará muy presente en el inicio del año 2026 a través del Concierto de Reyes que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Castilla y León el jueves, 8 de enero, en el auditorio Fórum Evolución, en Burgos, bajo la dirección de Javier Huerta Gimeno y con obras de Rimsky-Kórsakov, Chaikovski y Manuel de Falla.

Durante el mes de enero, la OSCyL continuará con los programas ocho y nueve de su Temporada de Abono 2025/26. En el primero de ellos interpretará obras de Johannes Brahms, Arnold Schönberg y Ludwig Van Beethoven bajo la dirección de Thierry Fischer.

En el segundo, con José Trigueros en el podio, la Orquesta abordará el folclore en múltiples vertientes y su distinta utilización en obras orquestales, así como la fusión de estilos y la convivencia entre lo clásico y el flamenco, con la participación de la cantaora Marina Heredia, el guitarrista José Quevedo y Paquito González en la percusión.

Por su parte, el Ciclo de Recitales y Música de Cámara continuará con su quinta propuesta, realizada en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, y que volverá a contar con el solista de violonchelo, Pablo Ferrández, que en esta ocasión abordará un exquisito y exigente repertorio para violonchelo solo.

En el inicio del año museos y bibliotecas ofrecen diferentes actividades para disfrutar en familia coincidiendo con el periodo vacacional y enfocadas fundamentalmente al público infantil.

Entre las propuestas relacionadas con el fomento de la lectura entre los jóvenes, destaca la celebración de la cuarta edición del concurso de lectura en voz alta 'Los pequeños gigantes de la lectura en Castilla y León', en el que podrán participar alumnos de 4º de Educación Primaria, y que busca fomentar el amor por los libros y mejorar la fluidez oral y la comprensión lectora de los jóvenes.

A lo largo del mes de enero, las bibliotecas públicas provinciales de la Comunidad acogerán la celebración de las semifinales de este concurso, que organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y con la colaboración de los centros educativos y las bibliotecas de la Comunidad.

LITERATURA, ARTE Y FOTOGRAFÍA

En la agenda cultural de enero ocupa un lugar destacado la exposición 'Carmen Martín Gaite (1925-2025), un paradigma de mujer de letras', que ahora se puede visitar en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, hasta el 14 de junio de 2026 y que después se trasladará al Centro Internacional del Español, en Salamanca.

La exposición es un viaje por el universo personal y familiar de la escritora y se une a la amplia serie de actividades culturales desplegadas en las nueve bibliotecas públicas de la Comunidad, con exposiciones sobre su figura y su legado, así como en la Filmoteca de Castilla y León.

Entre las novedades expositivas destacan la muestra 'Paisaje de Fondo. Aproximaciones a la representación del paisaje castellano en la obra de los Vaquero', recientemente inaugurada en Palacio Quintanar, en Segovia, y 'Donde el pasado habita. Arqueología de Cabezón de Pisuerga en el Museo de Valladolid', que podrá visitarse a partir del 1 de enero.

También continúan las exposiciones 'Yoko Ono. Insound and Instructure', diseñada específicamente para el MUSAC y que podemos visitar hasta el 17 de mayo de 2026 y la muestra 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea', en el Museo de la Evolución Humana, en Burgos. En Zamora, el Museo Etnográfico de Castilla y León exhibe las exposiciones 'Lo sagrado en lo cotidiano' y 'Poesía a pie de calle' mientras que la propuesta del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, incluye las exposiciones 'Suena la mina' y 'Retratos mineros', entre otras.

Junto a ellas, otras citas imprescindibles son la exposición 'Un jardín habitado' en el Museo de León, la muestra 'Bellamente aterrados. Un siglo de Luis Sáez 1925-2025', en el Museo de Burgos; la exposición EsperanZa, de Las Edades del Hombre, en Zamora; los proyectos fotográficos 'Archivo territorio', de Javier Ayarza, en el Museo de Palencia y 'El comercio de Palencia', en el Archivo Histórico Provincial y las muestras 'Campos de Castilla, de César Sanz, y 'Casiano Alguacil (1832-1914). Un fotógrafo por descubrir', en la Biblioteca Pública y en el Archivo Histórico Provincial de Soria, respectivamente.

En el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, continúa hasta el 19 de enero la exposición fotográfica 'En la plaza. Ángel Marcos'.