La Junta programa 712 actividades culturales en julio y agosto para acercar las artes escénicas al medio rural

Archivo - Una actuación durante ‘Titirimundi’. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha informado este martes de la programación cultural para los meses de julio y agosto, la cual incluye 712 actividades repartidas por las nueve provincias de la Comunidad, esta planificación se desplegará en la red de centros culturales, museos autonómicos y provinciales, bibliotecas, archivos y otros espacios de referencia con el objetivo de contribuir a la dinamización cultural y turística de las ciudades y del medio rural.

La oferta estival concentra la mayor parte de sus propuestas en 221 cursos, talleres y actividades familiares, seguidos de 207 espectáculos de teatro y artes escénicas, y 136 actividades musicales y conciertos. Asimismo, el programa ha sumado 59 exposiciones temporales, 47 visitas guiadas, 17 charlas y conferencias, 11 iniciativas de animación a la lectura, cinco ciclos de cine y nueve actividades adicionales que se podrán disfrutar en formato 'online'.

En el ámbito musical y escénico, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la OSCyL Joven continúan con el programa 'Plazas Sinfónicas', el cual ha fijado ocho conciertos en enclaves patrimoniales de Ávila, Palencia, Villafranca del Bierzo (León), León, Soria, Burgos, Segovia y Zamora.

Paralelamente, la agenda de festivales ha incorporado el VI Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León', con 54 representaciones, el XX Festival 'Olmedo Clásico' en Valladolid, la XXIX Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el XIV Festival Internacional de Circo 'Cir&Co' en Ávila y el VIII Festival 'Danza en el Camino' en el Camino de Santiago Francés.

Por otra parte, la Consejería ha impulsa la oferta expositiva con nuevos ciclos en centros de referencia de la comunidad. Entre ellos, el MUSAC de León ha incorporado tres nuevas muestras, el Museo de la Evolución Humana de Burgos ha programado actividades vinculadas a la campaña arqueológica y el eclipse solar, y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero ha anunciado dos nuevas exposiciones.

A estas propuestas se han sumado las actividades del Museo Etnográfico de Zamora, el Palacio Quintanar de Segovia y diferentes proyectos en los museos provinciales.

Por último, el sector de las letras y el fomento de la lectura ha dispuesto de talleres y presentaciones en las bibliotecas gestionadas por la Administración autonómica. En este bloque destaca la celebración de la 25 edición del festival de narración oral 'Contando Cuentos' en Salamanca, así como la organización de la III Feria de Editores de Castilla y León 'Editantes', que se desarrollará en Segovia a principios del mes de julio.